(09 de agosto del 2021. El Venezolano).- La defensa confía en que esto podría llevar al reconocimiento de la inmunidad diplomática por parte de los tribunales estadounidenses.

Al equipo de defensa del diplomático venezolano Alex Saab le complace constatar una importante victoria procesal el 6 de agosto en el Tribunal de Apelación del 11.o Circuito, y espera que esto pueda conducir al reconocimiento de la inmunidad diplomática del Sr. Saab por parte de este respetado Tribunal.

Alex Saab lleva detenido ilegalmente desde el 12 de junio de 2020 en la isla caboverdiana de Sal y ha estado impugnando una petición de extradición con motivación política realizada por Estados Unidos.

El Dr. José Manuel Pinto Monteiro, abogado principal de Cabo Verde en representación de Alex Saab, dijo: “En efecto, el Excelentísimo Tribunal ha emitido una orden, que indica que la apelación pasará a la fase de fondo, y ha ordenado que el Departamento de Justicia presente su respuesta en un plazo de 30 días”. El Dr. Pinto Monteiro continuó diciendo que: “Mis colegas estadounidenses me han asegurado que esta sentencia preliminar elimina un importante obstáculo procesal y también indica el gran interés del 11o Circuito en la cuestión fundamental de la inmunidad diplomática del Sr. Saab”.

El equipo de defensa desea aclarar un punto específico en relación con el proceso en curso en el Tribunal de Apelación del 11.o Distrito. El Departamento de Justicia ha argumentado que la condición diplomática del Sr. Saab no ha sido registrada/aceptada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. El equipo de defensa señala respetuosamente que el Departamento de Estado de Estados Unidos no sirve de registro global de todos los diplomáticos del mundo. De hecho, no existe ningún proceso por el que un enviado especial o un embajador residente de un país extranjero a otro (y en el que Estados Unidos no es ni el país emisor ni el país receptor) esté obligado a solicitar ningún tipo de registro o “unción”, como el Departamento de Justicia quiere hacer creer al Tribunal, con el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El Sr. Femi Falana SAN, abogado principal de Alex Saab en la CEDEAO, comentó: “Con el desarrollo en el 11.o Circuito, la situación se puede resumir de la siguiente manera. Si el Excelentísimo Tribunal decide que Alex Saab es Enviado Especial de Venezuela y, por lo tanto, tiene derecho a la inmunidad, la acusación de EE. UU. quedaría anulada, Estados Unidos se vería obligado a retirar su solicitud de extradición y el Sr. Saab sería liberado inmediatamente”.

El Tribunal de Apelación del 11.o Circuito de EE. UU. (que se sitúa en el rango de categoría del Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde) es uno de los trece tribunales intermedios de apelación dentro del sistema judicial federal de EE. UU. Los tribunales federales de Estados Unidos se dividen por geografía en 89 distritos en los 50 estados y Washington, DC. Las apelaciones de los tribunales de distrito se dirigen a uno de los trece “Tribunales de

Apelación” intermedios, determinados por la geografía del tribunal de distrito. En lo que respecta al caso de Alex Saab, el Undécimo Circuito se ocupa de las apelaciones de los tribunales federales de distrito de Alabama, Georgia y Florida. Por lo tanto, el Undécimo Circuito es el Tribunal de Apelación que preside las apelaciones del Distrito Sur de Florida, el tribunal que conoce de la acusación de Alex Saab. Es importante destacar que el Undécimo Circuito será especialmente influyente, ya que es el mismo tribunal de circuito que emitió la principal decisión sobre la inmunidad diplomática de los enviados especiales, Abdulaziz c. Condado metropolitano de Dade, 741 F.2d 1328 (11.o Cir. 1984). Después de que el 11.o Circuito emita una sentencia definitiva en el caso de Alex Saab, este se someterá a la revisión de sentencia por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que es la máxima institución judicial de este país.