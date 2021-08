(09 de agosto del 2021. El Venezolano).- Después de haberle enviado, en el artículo anterior, los motivos y el porqué de mi favoritismo a su candidatura, usted se preguntara a que viene este, su moralidad, honestidad y capacidad implícita, pareciese que es usted la persona indicada, para cumplir esta misión, publicar un artículo sobre los conceptos de un gran grupo de militares y civiles. ya hemos tenido 21 años, de un castigo ejemplar, que no es para achacársela o culpar a los militares, la culpa no la tiene el ciego, sino el que le da el garrote, pero esa cuota de culpa es de todos los venezolanos, únicos culpables del desastre de país, que fue de un militar, cada quien propone pero el pueblo dispone y eso lo dispusieron los venezolanos, y cada quien tiene lo que se merece, el temor, la formación inmoral, la deshonestidad y hasta de hogar, sientan un precedente en la conducta a seguir, que se requiere de un guía con moral, honesto, es cierto, por eso no desearía que usted cayese en el populismo politiquero latinoamericano, leer y cuidarse bien de los convenios y negociaciones, yo me permito proponerle no acepte las elecciones hasta que estos señores no salgan de acá todos, por otro lado las experiencias con los organismos diplomáticos como, la ONU, OEA, El Grupo de Lima u organismos colaterales, como la unión Europea, la corte penal internacional, en fin utilizarlos para efectos de diplomacias, son muy buenas pero no para solucionar problemas de derechos humanos, son malas y esta dictaduras y comportamientos autoritarios, pensando contar con otro país para que nos defienda, es grave, nadie va a salir en defensa suya, todos tienen un interés y lamentablemente ya no tenemos ni que ofrecerles. La meritocracia es necesaria y la escogencia de cerebros y ejecutivos de primera línea, profesionales si no son políticos mejor, así no sean de su partido, hay ejemplos como Guzmán Blanco, Marcos Pérez Jiménez, López Contreras, fueron Los causantes de la modernización y progreso del país, pero si conozco los enemigos de este tipo de gobierno ejemplar. Buscan cohabitar y encima de los gobernantes y nunca han servido ellos mismos como políticos y gobernantes. No crea, en esos 40 años de “Democracia”, fueron las causas de que llegara Chávez a mandar en el País, yo no creo en dictadores que hagan algo bueno, no necesitamos socialistas, ni comunistas para surgir. Eso es lo peor que le puede pasar a una Nación.

Esperar al Mesías, ya no existen esos Mesías, han sido malos, peor que Ali Baba, Dilinger y Al caponé juntos, en un gobierno, serio, democrático, la lenidad y la deshonestidad, libertinaje, están demás, democracia con un poder judicial que sirva, para sancionar al delincuente legalmente, pero sin contemplaciones, como debe ser, es prudente pasearse e imitar al presidente de Lee kuan Yew, quien empezó, por un periodo como presidente y el mismo pueblo lo eligió durante 32 años que murió. Singapur era un país peor que Venezuela y este señor lo convirtió en una potencia, acabo con la Corrupción y lo convirtio en el país más Rico de Asia. Tome este ejemplo, olvídese de llamar a Ramos Ayud, a Rosales, a un Rodríguez y su hermana Delcy, un Diosdado o en fin ningún de esos próceres, que si los muelen a todos no le dan a usted por la cintura. Es su oportunidad. Allí le dejo eso,.. Continuara…