(07 de agosto del 2021. El Venezolano).- Winston Vallenilla, diputado a la Asamblea Nacional elegida en 2020, se refirió este viernes al video que se hizo viral en los últimos días de una entrevista en el canal estatal TVES, en la cual uno de los presentadores interrumpió declaraciones del director técnico del IND Alfredo Loyo, que criticaba la falta de apoyo de las autoridades a los atletas venezolanos que fueron a Tokio.

«Seré breve. Ese programa del que hablan no es producción de TVES y el comentarista no trabaja en TVES», escribió Vallenilla en Twitter, a pesar de que en el video se observa el logo del canal.

Tras la polémica y los críticos comentarios de los internautas en redes sociales, el expresidente de TVES agradeció «por los tres días en tendencia».

El error de TVES en vivo

El 4 de agosto el presentador Yhondi Mancera interrumpió al director técnico metodológico de deportes de combate del IND, Alfredo Loyo, quien decía que los atletas venezolanos lograron clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 con sacrificio y sin respaldo de las autoridades.

«Realmente los resultados obtenidos fueron casi que individual. Cada atleta se tuvo que sacrificar en hacer su preparación. Claudymar Garcés es uno de los ejemplos que logró clasificar y prácticamente no tenía nadie que la guiara», declaró Loyo en la enrevista.

Pero Mancera intervino entonces diciendo: «No, no, no; interrumpe eso».

Y añadió: «Este marico está loco. Interrumpe eso porque no queda tan claro y queda así como si no le pararon bolas a los atletas; es la federación, es el ministerio o el IND… dile que diga otra vaina, pregúntale otra vaina y ya. Porque después me van a meter en peo a mí. Tienes que decir que sí, que es importante para Latinoamérica y ya».