(05 de agosto del 2021. El Venezolano).- El karateca venezolano Andrés Madera fue eliminado de los Juegos Olímpicos de Tokio luego de perder cuatro de los cinco combates que conformaron la ronda de eliminación.

Madera debutó en los Juegos Olímpicos propinando una derrota al italiano Angelo Crescenzo (5-0) para luego enfrentarse al representante de Lituania Kalvis Kalnnis en un cerrado combate.

Faltando dos minutos y diez segundos en el reloj, Kalnnis remontó en el marcador un punto por encima, diferencia que le fue imposible de remontar a Madera y perdió 4-2.

El atleta venezolano se enfrentó en su tercer combate al representante del equipo de refugiados, Hamoon Derafshipour, quien le propinó su segunda derrota 9-3, reseñó MARCA Claro.

En su cuarto combate, Madera cayó ante el representante de Francia, Steven da Costa, quien le propinó un waza-ari y lo venció 2-0. En su último intento, el venezolano perdió ante el jordano Abdel Rahman Almasafta por un ippon y un yuko.

“Fue un gran día”

Horas después de su participación en los Juegos, Madera publicó un mensaje en Twitter en el expresó su agradecimiento a las personas que «no dejaron de creer en mi».

«Hoy fue un gran día. A pesar de no subir a un pódium olímpico les juro que no deje de intentarlo en ningún segundo. Luche con fuerzas por todos los venezolanos, mis amigos y familia que no dejaron de creer en mi. Ustedes son responsable de este sueño», expresó.

Para este viernes, se espera la participación de Antonio Díaz quien debutará en la modalidad de kata.