(05 de agoato del 2021. El Venezolan0).- Antonio Ledezma escribió el lunes 2 de agosto 2021 en su cuenta de Twitter: “el oro virtuoso conquistado por #YulimarRojas nada tiene que ver con el oro ensangrentado que le saquean a Venezuela en el Arco Minero y los campeones en levantamiento de pesas con valiosas medallas de plata, lo son a “pesar” de Maduro”.

Tiene razón Ledezma, porque cuando nuestros campeones en levantamiento de pesas Keydomar Vallenilla y Julio Mayora, recibieron sus medallas de plata en Tokio, plata que para los venezolanos son Diamantes, lo que se escuchó en Venezuela fue un intenso rumor que decía “a pesar de Maduro”. Y ese rumoreo trae el eco de la verdad que no se puede callar, porque con estos demagogos nuestros atletas lo que han visto es al mismísimo diablo tratando de ganarles en su persistencia de seguir compitiendo, sino que lo diga el padre de Julio Mayora, quien comentó que: “con muchos sacrificios lo ayudamos porque somos gente humilde, cuando comenzó para que pudiera entrenar tuvimos que hacerle pesas con una barra y latas llenas de cemento”.

Esa es la realidad actual de los deportistas venezolanos, porque para nadie es un secreto que las instalaciones deportivas, las que fueron edificadas en las décadas de la democracia y las que a billetazo y despilfarro levanto esta dupla del chavomadurismo, están fuera de servicios o funcionan a medias, sencillamente porque están abandonadas a su peor suerte.

Esa es otra verdad que no puede tapar el monte que crece en cada campo deportivo del país. No se salvan ni los que fueron construidos para la Copa América, que dio lugar a que se planificaran y financiaran con desembolsos supermillonarios, varios complejos de futbol que ahora están condenados a la muerte definitiva, salvo aquellos que, a duras penas, mantienen los equipos que participan en la liga de futbol profesional que funcionan en varios estados venezolanos.

Tenemos campeones en pesas “a pesar de Maduro”, que le ha echado encima a los venezolanos las consecuencias de esa pesada deuda externa que no se puede pagar. Campeones en levantamiento de pesas “a pesar de que Maduro”, que coloca en los hogares del país la pesada hiperinflación que no deja en paz a las madres y padres que no encuentran como lidiar con el alto costo de la vida.

En el caso de los del atletismo como Yulimar Rojas, bien se sabe que tienen un talento a pruebas de dictaduras, vale decir, de regímenes que son muy prestos a utilizar a los atletas, valiéndose de métodos nada santos, para que se proclamen admiradores de los sátrapas de turno. Hasta ahora la virtuosa Yulimar Rojas ha sido muy moderada, sabiéndose patrimonio de todos los venezolanos y no instrumento de nadie en particular, menos de quienes mantienen en ascuas a millones de ciudadanos que padecen los efectos de un régimen que convierte al fulano Ministerio del Deporte en una herramienta del mas descarado clientelismo politiquero. Si analizamos, uno a uno, los personajes designados para ocupar esa cartera ministerial, se comprobará que lo que priva, a la hora de la escogencia, es el vínculo partidista, la incondicionalidad de la persona impuesta al esquema autoritario de gobierno y no los méritos o compromisos con un plan verdaderamente deportivo.

Otro que estuvo a la altura de su competencia fue Daniel Dhers, un auténtico genio manipulando esa bicicleta, vuela como un pájaro, flota como una pluma y da giros en el aire con una destreza espectacular. El venezolano Daniel Dhers conquistó la medalla de plata en el ciclismo BMX Freestyle, una prueba que debutaba en los Juegos en Tokio-2020 y en la que el australiano Logan Martin se convirtió en el primer campeón olímpico.

En conclusión, queda otra vez patentada la fuerza de los venezolanos para sobreponerse a las adversidades, porque los atletas no escapan a las penurias que se desprenden de la crisis económica, social y política que azota al país. Muchos de esos atletas están formando parte de la diáspora por las razones más que conocidas, otros se autofinancian sus entrenamientos o buscan patrocinantes afuera que los ayude a mantenerse en forma, como es el caso de Yulimar Rojas, que entrena en España en el Campus del Barcelona Fútbol Club, que no solamente entrena futbolistas, también entrena a deportistas de otras disciplinas como el atletismo, por su rotundo triunfo, Joan Laporta, presidente del Barcelona FC felicitó a Yulimar Rojas tras conseguir el oro olímpico escribiendo: “Enhorabuena Yulimar Rojas, por el récord mundial y por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio”, expresó Laporta en su cuenta en la red social Twitter. Por último, destacó que: “es un gran orgullo que seas atleta del Barça”.

¡Bravo por ellos! Porque sabemos que jamás perderán ese espíritu de competitividad y su amor patrio.

Gracias Yulimar, por ti, en Tokio se escuchó el ¡Gloria al Bravo Pueblo!

