(03 de agosto del 2021. El Venezolano).- José Fajardo Jr es uno de los mejores intérpretes de salsa del momento, es neoyorquino, de sangre cubana, y su nueva canción, “Ya es tiempo”, tiene la calidad que caracteriza su repertorio, con un ritmo sinigual y un mensaje optimista, oportuno para los tiempos que corren. “

‘Ya es tiempo’ quiere dar felicidad y vibras positivas a quienes han sufrido por el Covid-19 y a mis cubanos, que llevan 62 años con falta de libertad”, manifiesta el destacado intérprete. Fajardo Jr también toca los timbales y dirige su propia orquesta. Es hijo de un paladín de la música cubana, el flautista José Fajardo, autor de “Los tamalitos de Olga” y otras charangas; exiliado en 1961, fallecido en 2001. Fajardo Jr, que reside en el sur de Florida, se inició en la agrupación de su padre (Fajardo y Sus Estrellas) y luego ha hecho su propio camino. En su carrera ha ofrecido centenares de conciertos y ha colaborado con Tito Puente, La Sonora Matancera, Cachao y otras leyendas.

Pese al paréntesis provocado por el Covid-19, el músico se ha mantenido activo, preparando “Ya es tiempo” y otras canciones, y proyectando nuevos conciertos con su conjunto: José Fajardo Jr y su Orquesta. De hecho, el sábado 18 de septiembre hará un concierto al aire libre en New Jersey, como parte del ciclo “Salsa Under the Stars”, en la localidad de Gutenberg. Canta temas “nuevos” como “No tiene rival” y “Con mi corazón te espero”, más éxitos de su padre como “Los tamalitos”, “La botija del abuelito”, y “Ritmo de pollos”. Fajardo Jr es uno de los seis hijos del gran José Fajardo; es el menor. Su madre, Miriam, es cubana también. Su hermana Inés es cantante y suele participar en su orquesta. Otro de sus hermanos, Max, es bajista.