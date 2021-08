(02 de agosto del 2021. El Venezolano).- Estimada Coterránea, reciba mi afectuoso saludo y consideración, haciendo un paneo de los Partidos Políticos y sus candidatos, que pudieran presentarse a una elecciones incluyéndola a usted, para mi han caído en Cápita di minucia y creo que de votar por alguien lo haría por usted, las razones son las siguientes : Usted como yo le hemos dado el frente y estamos en el País, La mujer en porcentaje de honestidad es de un 80%, de carácter más fuerte que el hombre, su capacidad académica, está mejor distribuida, la moral está por encima de la del hombre y cualquier mujer, es más aguantadora y fuerte que un hombre, mas perspicaz, casi vidente, experiencias, es valiente, capaz de llamar ladrón a un Presidente y también de aceptar ser golpeada por un cobarde grandulón político, excelente y meritoria profesional , conductora de grupo y de organizaciones, no cree, en la cohabitación y las adulaciones y estoy casi seguro que usted no se reúne con mediocres y genios, que tratan de asesorar por las malas experiencias e inmoralidades de ellos. En búsqueda precisamente de esa cohabitación, En uno de mis artículos de este prestigioso diario “”El Venezolano News Papers, de Miami, en U.S.A. envié un artículo y lo titule “DIME CON QUIÉN ANDAS Y TE DIRÉ QUIEN ERES” dirigido a Guaido, a quien creí, de los malos el mejor, después de usted, por supuesto, días antes lo había visto en la pantalla de mi TV, acompañado de Henry Ramos Ayud, de Manuel Rosales (creo que es familiar de su esposa) y otros de igual calaña, no sé si los concejos de ellos, fue negociar con el gobierno y de paso han sido malos políticos, para ejercer honestamente la gestión, lo reseñe y fíjese que ocurrió a los meses, ya nadie quiere ni nombrarlos, ni a ellos, ni a Guaido, mi madre me decía “el buey solo, bien se lame.” Y en semejante situación, Guaido perdió hasta el respeto y nadie sabe ya quién es, me dolería que usted cayera en ese papel o juego, despues de el trabajo suyo por venezuela, creo que usted vale mucho, para caer en esa bajeza, ahora le escribo a usted públicamente ya que le envié, varias comunicaciones personales y no se dio por enterada o no las recibió. Creo que no hay mejor candidata que usted para ejercer la presidencia de esta destruido País, no es fácil, pero se puede lograr, mis recomendaciones y consejos me los dan mis 76 años de existencia y 52 años, como Coronel de la Guardia Nacional en retiro, completamente apolítico y no quiero ningún cargo, pero si necesita de alguna experiencia, además de mi Magister y doctorado en Alta Seguridad y Defensa Nacional egresado del IAEDEN, Comunicador social, escritor, etc. y apolítico. Demócrata, no le exijo nada, solo que saque este país del sub suelo, para ello le voy a pasar mis conceptos y comentarios sobre el factor político que ha pasado con Venezuela. Por razones de espacio es factible que lo envíe por partes semanalmente.