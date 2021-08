(01 de agosto del 2021. El Venezolano).- Corriendo y desesperados se abalanzan al barranco del nuevo fraude electoral diseñado por la dictadura venezolana, muchos supuestos adversarios del régimen que destruyó a mi país. A medida que se acercan las fechas impuestas por el manipulado ente rector, más y más salen de sus cuevas viejos y nuevos alacranes quienes escudados con su retórica chimba cero convincente de que: “participando algo hacemos” y acusándonos a los convencidos de que participar es indiscutiblemente un punto a favor ante los ojos internacionales y solo busca que la mafia castrochavista se atornille más-si es que esto es posible- a la usurpación del poder. Su manipulación al respecto, aprendida del PSUV y sus dirigentes es muy insustentable, el discurso de las cuotas de poder solo muestra la debilidad de quiénes quieren legitimar egocéntricamente su propia popularidad y no quieren perder el liderazgo por lo que una elección les viene a dar esa vacía oportunidad.

No parece coincidencia o mera casualidad que algunos actores de la política venezolana demuestran con hechos, hacerse los héroes o sufrir de la patología del síndrome de Estocolmo. Cómo pueden creer que hay seriedad por parte del malandraje castrochavista, que piensan cuando ven a estos personajes como el nuevo rector del Consejo Nacional Electoral (C.N.E) electo por la mayoría chavista de la ilegítima A.N y que supuestamente representa la oposición, Roberto Picón, a quien la narcotirania le inventó un expediente y fue acusado de traición a la Patria, rebelión militar y sustracción de equipo militar, por lo cual estuvo preso e incomunicado por seis meses. Y debutando como rector en sus primeras declaraciones actuó como si fuera representante enviado por el PSUV afirmando que los inhabilitados políticos debían manifestar públicamente su voluntad de participar en la farsa elecciones del 21 de noviembre. Es un claro exhorto para que se humillen, pidan cacao y sepa el mundo entero que si hay democracia, participación amplia y todas las charlatanerías que esgrime para que les suelten la cabuya de las sanciones que los tiene ahogados pues no pueden hacer tantos negocios como estaban acostumbrados, así de sencillo.

Tenemos en este desfile hacia el barranco al ex alcalde de San Cristóbal, estado Táchira, Daniel Ceballos, militante del partido Voluntad Popular, fue destituido ilegalmente del cargo y lo metieron preso durante cuatro años en donde fue torturado, incomunicado y ahora es uno de los grandes promotores de la farsa electoral del 21 de noviembre y para más cosa afirmó que si tenía que reunirse con Nicolás Maduro, se reuniría, quien le arrebató 4 años de su vida por un delito inventado para perseguirlo.

El campeón de los alacranes, ex gobernador del estado Zulia y ex alcalde de Maracaibo, también fundador y máximo líder del Partido Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, estuvo seis años y medio en el exilio, pactó con la narcotirania en el año 2015 para regresar al país y no le cumplieron. Tan pronto piso el territorio, lo detuvieron por año y dos meses en el Helicoide. Salió en libertad y le quitaron la inhabilitación política que tenía de 15 años con tal de que participara en la repetición de las elecciones del estado Zulia en las que fue “derrotado” por el Chavismo.

Nuevamente está aspirando para la farsa del 21 de noviembre.

Otro frecuente alacrán, Henry Falcón, ex-alcalde de Barquisimeto y ex gobernador del estado Lara, fue el principal contendor de Nicolás Maduro a la presidencia en mayo del 2018 y denunció tres horas antes de dar los resultados, que había fraude, lo que posteriormente documentó con pruebas de más de siete mil irregularidades (7000) vuelve como participante de la farsa del 21 de noviembre.

En las elecciones regionales del año 2017 en el estado Miranda, a Carlos Ocariz, pupilo de Henrique Capriles, todas las encuestas le daban un contundente triunfo y perdió pero cuando se investigó, se evidenció que el C.N.E hizo un cambio, tres días antes, de miles de electores para otro estado. Simples detallitos a los que defienden a capa y espada la participación en esos simulacros en tiempos de narcotirania. Hace unas horas la prestigiosa abogado Rocío San Miguel, denunció que miles de militares activos están participando en el proceso electoral interno del PSUV (Partido de la narcotiranía) y esos son los que le brindarán la “CONFIANZA Y ESTABILIDAD” al Plan República cuya labor es custodiar este bodrio electoral del 21N.

Es importante recordar que el pasado 06 de diciembre se efectuó el simulacro de elecciones parlamentarias en las que el gobierno de los Estados Unidos sancionó a la empresa que sustituyó a Smartmatic de nombre Ex-Cle Soluciones Biométricas, por ser la facilitadora del último fraude electoral.

Esa empresa tiene contrato por cientos de millones de dólares con instituciones del estado, es proveedora de hardware y software electoral y ya venía ayudando al C.N.E desde el año 2016 a comprar miles de máquinas de votación en el extranjero y fueron transbordadas a través de Teheran, Irán, a través de Mahan Air y Conviasa. Guillermo Carlos San Agustín, de nacionalidad argentina e italiana, es codirector, administrador, accionista mayoritario y beneficiario final de Ex – Cle C.A. San Agustín es socio de Ex Cle C.A con Marcos Javier Machado Requena, de nacionalidad venezolana y Carlos Enrique Quintero Cuevas, previamente sancionado por la Ofac, quien fue rector suplente del C.N.E y miembro de las Fuerzas Armadas Venezolanas y es el principal gerente diario de las adquisiciones y la actividad de corrupción electoral desde el interior del C.N.E en representación de Ex – Cle C. A. Alli les dejo esos pequeños tips para lo que dicen que no hay fraude. Para más confianza de quienes van a participar, sabemos que el nuevo rector presidente de la Comisión de Registro Civil y Electoral, Alexis Corredor ficha chavista ubicado en este cargo súper importante dentro de la maraña tramposa pues es justamente dónde mudan, cambian , restan donde les conviene, desaparecen votantes e incluyen muertos para que voten, se estrenó dando cifras inconsistentes con lotes de más de 40000 personas que no aparecen en el registro según denuncia fundamentada por la Asociación Civil Súmate.

Por los lados de mi amado estado Monagas algunos personeros de la oposición critican al ex gobernador Luis Eduardo Martínez (El Burro) quién “salió electo” diputado o le adjudicaron o regalaron dicha diputación, lo señalan por leer un discurso, según analistas, el más jalabolesco y reptil de toda la historia parlamentaria venezolana, pero no dicen ni por el carajo que al participar en elecciones convocadas por el ilegitimo coinciden con el Burro. Es o no es el mismo mensaje haciéndolo ver como gran demócrata y empujar para que los gringos levanten las sanciones. ¿Ustedes han visto mayor hipocresía?

Mi pensamiento y acción anti-usurpación y radicalmente anticomunista no cede ante supuestas ansias del pueblo de participar en elecciones, la nueva justificación ” la gente quiere votar ” , que va hermanos, la gente quiere libertad real, no pañitos de agua caliente, no tener a un alcalde o gobernador de adorno, sigo desde la cárcel del exilio, atacando a quienes creen que nos engañan, que confunden a mi gente y sigo vociferando que no habrá paz en Venezuela hasta extirpar el peor cáncer que acecha a América toda. Saludo y aplaudo a quienes resisten y no ceden ante los guiños de la ambición de poder. Mi voz en esta trinchera avanza con lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA

José Gregorio “El Gato” Briceño Torrealba

