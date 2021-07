(31 de julio del 2021. El Venezolano).- Nicolás Maduro anunció este viernes una nueva fase de vacunación contra el covid-19 en la que se incluirá al sector universitario del país, tanto público como privado.

“Vamos a una fase de vacunación de todos los trabajadores de todas las universidades públicas y privadas del país”, dijo el líder del régimen desde el acto de graduación de la décima corte de médicos comunitarios de la Universidad de las Ciencias de la Salud.

Al mismo tiempo, indicó que para ello, el personal universitario deberá enviar el mensaje de texto al 74224 y colocar su número de cédula para el registro de la vacunación.

De acuerdo con sus declaraciones, la finalidad es que el sector universitario pueda retomar las clases presenciales. Señaló que, durante los meses de agosto y septiembre avanzarán «exponencialmente» con la vacunación, reseñó El Nacional

“Espero que para octubre podamos volver a clases presenciales”, dijo.

Adicionalmente ordenó que se termine de inmunizar al sector salud del país, el cual, sigue reiterando su reclamo por la falta de vacunas y un plan priorizado para el proceso de vacunación.

Reclamo del sector universitario

En reiteradas ocasiones los universitarios han exigido al régimen de Maduro inmunizar al sector.

Esta petición la hizo también recientemente Jesús Mendoza, miembro del consejo universitario y presidente del Centro de Estudiantes de Odontología de la UCV. Este sugirió que la casa de estudios debería ser un punto masivo de vacunación como lo es la Universidad Bolivariana de Venezuela para avanzar en el regreso a clases.

«Hay tres facultades de salud y no se ha vacunado totalmente a los estudiantes del sector salud. No se han vacunado a los profesores del sector salud, no se ha dado un plan de vacunación que incluya al sector educativo aun. Llevamos 16 meses con las puertas y las universidades cerradas», dijo Mendoza.