(31 de julio del 201. El Venezolano).- Luis Olavarrieta, gran amigo de Josemith Bermúdez, informó a través de un comunicado en sus redes sociales que la presentadora falleció este sábado 31 de julio. “Cumplo con el penoso deber de informar a la opinión pública el fallecimiento de nuestra querida Josemith Bermúdez. Su partida se dio la madrugada de hoy en compañía de su hijo, sus hermanos y círculo más cercano”.

Bermúdez fue diagnosticada con cáncer de ovario en 2017 cuando era animadora del programa La bomba, de Televen. Lo había superado, pero en 2018 la enfermedad volvió a aparecer. Había hecho metástasis. En octubre del año pasado decidió suspender su tratamiento contra el cáncer porque, aunque había respondido bien a la quimioterapia, los marcadores tumorales no bajaban. «La quimioterapia me está haciendo mucho daño, las venas las tengo muy duras, tanto que no puedo mover ni mis brazos. Tomé la decisión de no recibir más tratamiento por ahora», comentó. Luego decidió retomarlo.

«Entre sus últimos deseos estuvo realizar estas líneas para agradecer el amor incondicional que se hizo presente, en todo momento, por parte de su público. Hasta el final estuvo motivada por sus mensajes, oraciones y apoyo», continuó el comunicado. “A pesar de que fueron momentos muy difíciles, su fe se mantuvo inquebrantable y ese es el mensaje que quiso dejar a todo aquel que transita por tan compleja situación”, reseñó El Nacional.

Este año la animadora fue hospitalizada varias veces debido a complicaciones propias de la enfermedad. En marzo, cuando recibió el alta médica luego de pasar unos días internada, escribió en su cuenta de Instagram. “Estoy contenta en casa. Pasé unos días muy difíciles (…) tengo momentos en los que pienso que no puedo más pero me digo: ‘Vamos’ y seguimos hacia adelante, tengo mucha gente dándome ánimo. Pero es muy difícil convivir con el dolor”. Y agregó: “Estoy agradecida por sus oraciones y por el amor incondicional. Los quiero. Gracias por estar allí”, dijo.

Bermúdez llevó sus vivencias como paciente con cáncer a las tablas. Con humor presentó en las tablas del Centro Cultural BOD Bendecida y afortunada, mientras que al Trasnocho Cultural llevó Vestida para sanar, que también se convirtió en un libro. Debutó en el mundo de la música en junio de 2019: gracias al productor Enzo Casella interpretó «¿Qué quieres de mí?», una balada pop en tono autobiográfico. Al poco tiempo, grabó a dúo con Kiara «Quiero un ángel».

Josemith Bermúdez nació en Caracas el 27 de enero de 1980. Hija de Alicia Yathcelly y José Bermúdez, es la tercera de cinco hermanas: Josymar, Joseth, Carla y Carol. Incursionó en la televisión en 2001, en el programa Ají picante de RCTV. En 2004, también en el Canal de Bárcenas, debutó en la telenovela La invasora. Y en 2006 Leonardo Padrón le dio un personaje en Ciudad bendita. En 2011 se mudó a Televen para incorporarse al equipo de La bomba.