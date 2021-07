(28 de julio del 2021. El Venezolano).- El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que en la oposición ha habido una unidad casi perfecta en los últimos 10 años, a pesar de las diferencias entre los dirigentes.

Para él, el Acuerdo de Salvación Nacional, su propuesta para salir de la crisis, cuenta con un “absoluto consenso” respecto a la necesidad de concretar un pacto para solucionar el conflicto.

“Por supuesto, de cara al mecanismo, de cara incluso a los intereses, por cierto, de algunos de los dirigentes, va a haber cosas que articular y siempre generar consensos, pero creo que es injusto con la sociedad venezolana decir que no hay unidad en Venezuela o, peor aún, responsabilizar a la unidad de que no hemos salido de la dictadura”, expresó Guaidó en entrevista con la periodista Andreína Itriago publicada en el medio Bloomberg Línea.

Afirmó que lograr un acuerdo dependerá de la articulación que se logre con la comunidad internacional, la claridad de las propuestas de la oposición y la presión que se pueda generar dentro del país: “Son varias las variables que pudieran terminar en un acuerdo, un acuerdo integral, una solución al país, todos sabemos que elementos parciales no son solución. Sabemos que una elección aislada no es solución, sobre todo si no tiene ni garantías, ni condiciones”.

Acerca de la situación actual de Cuba, donde se registraron unas protestas históricas contra el régimen castrista, el presidente interino afirmó que han estado en conversaciones con el Movimiento San Isidro, la Unión Patriótica de Cuba y con la disidencia de ese país.

Para él, la situación en ese país debe ser tomada en cuenta por toda la región. Es necesario, continuó, emplear mecanismos para enfrentar a la dictadura como la “Carta Interamericana de Derechos Humanos, la posibilidad de ejecución e incluso hablar de la eficiencia y cómo mejorar los mecanismos de sanciones para hacer responsables a este tipo de regímenes de persecución y violación de derechos humanos”.

Mientras tanto, el régimen de Nicolás Maduro luce desinteresado ante los planteamientos de Guaidó. Hace apenas dos semanas funcionarios del oficialismo detuvieron al diputado Freddy Guevara y hostigaron al presidente interino ingresando a su residencia.

Guevara fue señalado de estar relacionado a “grupos extremistas y paramilitares asociados al gobierno colombiano”. El régimen asegura que el legislador electo en 2015 es uno de los responsables de los tiroteos ocurridos en Caracas a principios de julio.

Uno de los abogados del político, Omar Mora Tosta, ha denunciado que el proceso está viciado porque se le condenó a través de una rueda de prensa y fue detenido sin orden judicial.