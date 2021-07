(25 de julio del 2021. El Venezolano).- Alex Saab podría ser extraditado desde Cabo Verde hacia los Estados Unidos y todo por un error. Un fallo que el fiscal general del país africano no ha reconocido de manera contundente ni ha sabido explicar convincentemente.

El Tribunal de la CEDEAO determinó con documentos claros y precisos de fechas 15 de marzo y 24 de junio que la detención y el arresto de Saab eran ilegales, razón por la que declaró que se le pusiera en libertad inmediatamente y que se pusiera fin a su proceso de extradición.

A estas alturas, José Landim, del Ministerio Público caboverdiano, no ha logrado explicar de manera convincente ni el procedimiento que llevó a cabo para detenerlo, ni por qué no ha cumplido con la orden del Tribunal Superior Africano.

El equipo de la defensa de Saab tuvo acceso a los documentos mencionados en donde queda manifiesto el error. El primero es una copia de la supuesta notificación roja de Interpol que Natalino Correia afirma haber mostrado desde su teléfono móvil a Alex Saab. Como se puede observar el documento es explícito al afirmar que no se ha recibido ninguna orden de detención por parte de la Interpol que respalde la solicitud de publicación de la notificación roja.

El segundo documento es la orden que figura en la solicitud de extradición enviada por los Estados Unidos el 29 de junio de 2020. Contrariamente a la declaración de José Landim, está muy claro que la orden no está a nombre de Alex Saab. No importa lo que digan las traducciones, porque el único documento que cuenta es la orden original proporcionada y está claro que no está a nombre de Alex Saab.

[COPIA DE LA ORDEN EN LA SOLICITUD DE EXTRADICIÓN]

Las últimas afirmaciones de José Landim han sido desestimadas por el equipo de defensa de Alex Saab. Jose-Manuel Pinto Monteiro, su abogado principal en Cabo Verde dijo que “Estoy consternado por la ignorancia del Fiscal General sobre los hechos de este asunto. Desde el primer día, la defensa ha destacado que la orden de detención en la solicitud de extradición del 29 de junio de 2020 no está a nombre de Alex Saab.

Pinto Monteiro continuó diciendo: “Todas estas cuestiones y otras han sido destacadas por la defensa durante más de un año y el fiscal general ha desestimado constantemente los errores de procedimiento como “triviales” y ha asegurado repetidamente a los tribunales que está “satisfecho con las garantías que le han dado los Estados Unidos”. Solamente para aclarar: las garantías que Estados Unidos dio a Cabo Verde son tales que no podrán corresponderlas en caso de que Cabo Verde solicite alguna vez la extradición de alguien de Estados Unidos en ausencia de un tratado bilateral de extradición.

José Landim niega públicamente el carácter vinculante de las decisiones del Tribunal de la CEDEAO, pero en sus alegaciones ante el Tribunal Constitucional del 22 de junio le ruega que espere a la decisión que debe tomar el 24 de junio el Tribunal de la CEDEAO, el mismo tribunal cuya autoridad niega. También da a entender que si obtiene una decisión a su favor la aceptaría, pero si fuera en su contra la desestimaría cínicamente por no ser aplicable, reflejando así abiertamente el carácter arbitrario de su aplicación de la ley.