(26 de julio del 2021. El Venezolano).- CREO QUE LLEGO LA HORA, PARA LOS COMUNISTAS Y ESBIRROS CUBANOS.

SEGÚN Alain, paparazi cubano, comenta que ya comenzaron a recoger el Comité Central las maletas y quemando la documentación, en los terrenos de Punto Cero.

Parece que ahora sí o es que 62 años no bastan, Los rusos tumbaron a Lenin y derribaron su estatua en la Plaza Roja. La perestroika de Gorbachov, acabo con Rusia los 76 años de comunismo y mando a los cubanos a su [periodo especial, ya Venezuela lleva 21 años, será que esperaremos 70 años para salir del comunismo y el socialismo nuestro.

Alemania logro desde 1961 y se derribó en 1989, Logro tumbar el Muro de Berlín, durante 28 años, donde se resquebrajo Rusia y su comunismo, con las mentiras como las que nos cuenta Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba y Títere de los Castros, Mi preocupación es que ya los esbirros están comenzando a fugarse de Cuba e imagino que uno de los Países, que buscaran para esconderse o vivir, es Venezuela y nosotros venezolanos sinvergüenzas y Cabrones, que somos más de 25 millones de habitantes, no hemos podido nada con los esbirros nuestros y los que vengan, pero les informo coterráneos que Venezuela mandaron tropas venezolanas y el G2 que estaban en Venezuela, regresaron a Cuba, al fugarse nuevamente regresaran a Venezuela, para apoyar la tiranía nuestra. La Isla Cubana, Mar de la Felicidad, es la Meca o la Cabeza de la serpiente (Cuba) con cuatro cubanos le quitaron a la Culebra la Cabeza, sin necesidad de OEA, DE ONU o de cualquier Organización, “desorganizada” e interesada de estas, y sin esperar que otro País intervenga, hacer algo por nosotros mismos, ninguno de ellos vive acá, ni tiene intereses que buscar, eso era antes, ahora no tenemos ni forma de caminar y muerto el perro, terminada la Rabia, será catastrófico Para Nicaragua, Chile, Argentina, Bolivia, Venezuela y todos los asistentes a la reunión en Brasil al Foro de Sao Paulo, porque al caer cuba pierde la cabeza el Comunismo y colorín colorado, Ya personas allegadas a los Castros, nueras, hijas, hermanas familiares fuera de Cuba comienza a Hablar de lo que significan los Castristas y su Psicópata muerto, de la Mortadela de Fidel, hoy está cumpliendo Raúl 90 años de vida de Rico, espero le falte poco. Ya Chávez murió hace tiempo lo mataron Los CASTROS, Pero creo que debemos tomar el ejemplo del Pueblo Cubano, demostrando a los jóvenes que no importa que hayan nacido o criado en este régimen socialista para tomar acciones y cantar, seguir el ejemplo que caracas dio y decir señores buenas noches.