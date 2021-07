(24 de julio del 2021. El Venezolano).- RECUPERAR EL CETRO CAMPEONIL, principal objetivo del Barcelona. El entrenador Ronald Koeman ha sumado varias piezas para que el elenco azulgrana se presente mucho más compacto. El probable once inicial lo conformarían el acrobático Marc Ter Stegen en el pórtico, en defensa Emerson Royal, Erick García, una gran promesa que le inyecta jerarquía a la zaga, Gerard Pique y Jordi Alba, los volantes Sergio Busquets, Frenkie De Jong y Lionel Messi (que aun no esta firmado), en ataque se ubicarían Memphis Depay, Antoine Griezman y Erling Haaland…Pedro Gallese el consagrado cancerbero del seleccionado peruano es dirigido por un venezolano, me refiero a César “Guacharaca” Baena quien es el adiestrador de cancerberos en el Orlando City de Estados Unidos…La infancia de Luis Díaz estuvo caracterizada por la pobreza. El colombiano, uno de los nuevos ídolos del continente, se consagró como estrella en la pasada Copa America de Brasil, donde hizo uno de los mejores goles de la contienda. Fue descubierto en un torneo indígena, donde le diagnostican que estaba desnutrido. El cafetero es un gran ejemplo de superación…Por todo lo alto finalizó un nuevo modulo de preparación por parte de los integrantes de la pre-selección nacional sub-20 en la Isla de Margarita. Los jóvenes le ponen gran empeño por quedar en esta Vinotinto. “Mucha unión es lo que reina, este equipo va a estar entre los mejores del próximo suramericano, debemos aprovechar nuestra condición de anfitriones”, dijo bastante optimista el timonel Martín Carrillo…Las actuaciones de José Soto como volante de primera línea han sido de primer nivel con el Portuguesa. El barines ha sido pieza clave en la media cancha y es uno de los que más anima a sus compañeros. “Me siento feliz de llegar a este club tan hermoso y este año estoy seguro que obtendremos el boleto para una Copa Internacional. El apoyo de la directiva ha sido excelente”, cuenta cargado de mucho optimismo el ex Zamora…Gran repunte de Estudiantes de Mérida …MUCHO TRABAJO, concentración y constancia han sido las claves para Pablo López, quien vive un gran momento en las Grandes Ligas. El lanzador zuliano de los Marlins fue noticia recientemente con el record propinado luego de ponchar a los primeros nueve bateadores que enfrentó, en líneas generales abanicó a todo el lineup de Atlanta, una hazaña que seguramente va a durar mucho tiempo…EL FAVORITISMO es para la delegación de Estados Unidos en las Olimpiadas de Japón. Los gringos vienen de imponer su poderío hace cinco años en Río de Janeiro, cuando conquistaron 121 medallas. Sus principales rivales serán China, Rusia y Gran Bretaña. El combinado criollo lo conforman apenas 43 atletas (la mitad de los que vieron acción en la pasada edición) ,con gran chance de obtener dorada la consagrada Yulimar Rojas en el santo triple…CINCO DECADAS tuvieron que esperar los Bucks para proclamarse en la NBA, apuntalados por la superestrella Giannis Antetokounmpo, quien en la final ante los Suns dejo astronómico promedio de 35.2 puntos, 13.2 rebotes y 5 asistencias por duelo, mostrando cualidades que lo convierten en uno de los mejores basqueteros de la historia. En su infancia se ganaba la vida vendiendo pañuelos en las calles de Atenas junto a su padre. Actualmente tiene un poder anotador impresionante y una fuerza bárbara para batallar en la pintura. Deleita al público con su movilidad. Un fenómeno que viene dejando una huella profunda en el mejor campeonato del universo…Grandes presentaciones de Rafael “Chamo” Pérez con los Cangrejeros de Santurce en la Liga Superior de Puerto Rico. El valenciano ha sido muy elogiado en la nación centroamericana…Abrazo gigante para Melquíades Jaramillo y Pedrito Rojas, glorias del básquet criollo, quienes son consecuentes lectores desde la gran Caracas…Manuel Varela y Miguel Bastidas se reportan desde Buenos Aires y Wilmer “Capello” León asiduo seguidor en México…Que Dios le siga dando mucha vida y salud a Luis “El Negro” Rojas, un guanareño universal, humilde y gran amante del deporte…también le mando congratulaciones al locutor tachirense Jesús “Chuy” Pineda, actualmente triunfando como narrador de fútbol en Ecuador, dictando cátedra con su potente voz y talento…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.