(23 de julio del 2021. El Venezolano).- Un año después de la detención de Alex Saab, el fiscal general caboverdiano ha admitido que la orden de detención adjunta a la solicitud de extradición de EE. UU. el 29 de junio de 2020, usada como base para su extradición, estaba a nombre de una tercera persona.

En su oposición a los argumentos presentada al Tribunal Constitucional, el fiscal general solicitó una rectificación de la siguiente forma: “se ha mencionado que hay una orden de detención internacional contra el demandante emitida por las autoridades judiciales de EE. UU. Llegados a este punto, aprovechamos para solicitar la rectificación del error manifiesto que consistió en la unión de una orden a nombre de Álvaro Enrique Pulido-Vargas”. El fiscal general explicó que las órdenes se emitieron en nombre de Alex Saab y Álvaro Enrique Pulido Vargas, pero que “por un error, en la solicitud de extradición enviada a Cabo Verde, el Estado requirente adjuntó la primera hoja de la orden original a nombre de Álvaro Enrique Pulido-Vargas. Pero las hojas siguientes de la orden, así como las traducciones al portugués y al español, están a nombre de Alex Saab”.

Lo que está claro y se ha demostrado es que cuando se produjo el arresto de Alex Saab el 12 de junio, a este no se le mostró una Notificación Roja, lo que no podía haber ocurrido ya que solo se emitió tras la detención. Además, la Notificación Roja contra Alex Saab no contenía la orden de detención y se emitió infringiendo el propio Reglamento de INTERPOL sobre el Tratamiento de Datos (IRDP) que requiere que se haga “referencia a una orden de detención válida” según el artículo 83 (2) (v) sobre los datos mínimos necesarios para la publicación de Notificaciones Rojas. No resulta sorprendente que la directora de la Oficina de Asuntos Legales de la INTERPOL (que procesa las solicitudes de publicación de Notificaciones de la INTERPOL) sea Mary D. Rodríguez, una estadounidense adscrita por el Departamento de Justicia de EE. UU., la misma organización que está condenando y persiguiendo a Alex Saab.

Venezuela ha impugnado con éxito la ilegalidad de la Notificación Roja, la cual se canceló el 25 de junio de 2020. Este hecho, junto con la solicitud de puesta en libertad se comunicaron inmediatamente al fiscal general caboverdiano, al ministro de Justicia, al Tribunal de Apelación de Barlavento y al Tribunal Supremo de Justicia. Hasta ahora con poco éxito.

¿En qué se basó Cabo Verde para mantener la detención de Alex Saab?

El 29 de junio, Estados Unidos envió su solicitud de extradición a Cabo Verde. Esta contenía la orden de detención bajo el nombre equivocado, no el de Alex Saab. El ministro de Justicia y el fiscal general aprobaron la solicitud de extradición a pesar de todas las pruebas legales y objetivas evidentes en su contra. Estos hechos fueron importantes para la decisión del Tribunal de la CEDEAO que consideró que la detención era ilegal.

Las múltiples ocasiones, la defensa del embajador Saab informó sobre la ausencia de la orden de detención a las autoridades policiales y judiciales de Cabo Verde. Lo que fue en vano.

Alex Saab fue arrestado y está detenido de forma ilegal y debe ser puesto en libertad inmediatamente. Su extradición debe cancelarse. Estados Unidos y Cabo Verde han violado la ley de manera flagrante, lo que los honorables jueces del Tribunal de Justicia de la CEDEAO confirmaron.