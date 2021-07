(23 de julio del 2021. El Venezolano).- Un grupo de exiliados cubanos en Miami salió este viernes en varias embarcaciones desde el puerto de la bahía de Vizcaya, antes de dirigirse hacia Key West y continuar su camino la frontera marítima con Cuba.

Los navegantes, que partieron juntos antes de las 8:00 am, dijeron que no tienen intención de romper ninguna ley y no planean cruzar la frontera.

“No vamos a tocar tierra ni aguas de Cuba”, dijo Osdany Veloz, uno de los organizadores del evento a Local 10.

El plan es permanecer reunidos y al atardecer del viernes, iluminar el cielo con linternas chinas, fuegos artificiales y bengalas para que los cubanos sepan que no están solos en su lucha contra el régimen castrista.

La Guardia Costera de Estados Unidos les pidió a manifestantes y a cubanos indocumentados que eviten arriesgar sus vidas en el peligroso estrecho de Florida.

El exilio y la comunidad cubana de Miami han respondido al estallido social ocurrido en Cuba el 11 de julio con manifestaciones de apoyo y denuncias ante distintos ámbitos de la represión ejercida contra los que protestan.

También ha hecho insistentes peticiones al gobierno de Estados Unidos para que no afloje la presión sobre las autoridades cubanas y encabece una intervención en la isla, pero el presidente Joe Biden hasta ahora no ha respondido con medidas concretas a esos reclamos.