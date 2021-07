(23 de julio del 2021. El Venezolano).- Nuestra fortaleza es y debe ser la unidad¿Por qué el régimen detiene a Freddy Guevara? ¿Por qué persigue el liderazgo de Voluntad Popular que está en Venezuela? Y sobre todo ¿Por qué se emite orden de captura a aquellos que dentro de ese partido están promoviendo la participación en las elecciones de gobernadores y alcaldes a celebrarse el próximo 21 de noviembre? Muy sencillo, el régimen quiere apartarnos de la participación electoral, porque Maduro sabe que la unidad democrática en esta oportunidad se está articulando en función de las elecciones. Todos hemos tomado conciencia que necesitamos ir absolutamente unidos, para eso la plataforma unitaria creó un reglamento en el cual puede resolver todas estas situaciones, como se ha hecho en otras oportunidades. Este es un momento donde los venezolanos tenemos que entender que el régimen quiere sacarnos del proceso comicial porque sabe que hoy podemos derrotarlos electoralmente, eso sería una derrota terrible para Maduro.

Por otra parte, saben que la elección puede ser movilizadora de nuestra gente, salir de esa modorra, estamos fuera del voto desde el año 2017 cuando se celebraron las elecciones municipales. La derrota al régimen y la movilización de nuestra gente puede moralizarnos en función del objetivo, que no podemos perder de vista, que es sustituir al régimen de Maduro.

Ahora el régimen de Maduro no se va a sustituir por deseo, creo que él tampoco quiere que sea a través de mecanismos como el Acuerdo de Salvación Nacional, creo que quieren rehuirle a la mesa de negociaciones y precisamente lo hacen porque lo que buscan es fracturarnos, que nosotros no participemos en el proceso y en definitiva derrotarnos por Forfeit.Por ejemplo, está el caso Lara, el régimen prefiere que nosotros no participemos en el proceso electoral, que no confrontemos ni al candidato rojo, ni al candidato rosado, es decir al fantasma tapa amarilla y al candidato del alacranismo. Para ellos sería muy cómodo, porque tendrían a alguien de su organización política que le hiciera loas o tener a un aliado que sencillamente no eleve la voz, ni confronte a Maduro, ni a ninguno del PSUV.En cambio, si nosotros participamos unidos, podemos derrotar tanto al candidato de Lara como a los de todos los estados, donde tengamos la capacidad de organizarnos, en lo que podría ser una importante derrota del régimen en una cantidad de estados y municipios, esto abriría el camino para cambios importantes en el país. La principal fortaleza que podemos tener frente a este proceso es que vayamos en unidad, que debe incluir a todos. En este aspecto deben tomar conciencia las individualidades, por ejemplo, no fue positivo el pronunciamiento individual del partido La Causa R, eso no nos ayuda a construir un espíritu de cuerpo, de unidad absoluta en la oposición democrática. Ya otras organizaciones políticas también se han expresado de manera individual, pero eso no es positivo, porque lo que nos va a ayudar en este momento es que podamos enfrentar al régimen electoralmente y absolutamente unidos, con candidaturas únicas que se puedan resolver principalmente por acuerdos políticos y en donde no haya acuerdos que se resuelva a través de elecciones primarias.Que podamos confrontar al régimen desde todos los escenarios y sobre todo el electoral. Ya lo hemos hecho en el escenario internacional, el cual hemos conformado una gran alianza, con fuerza para quedar concientizado el mundo que en Venezuela lo que tenemos no es una democracia al estilo occidental, sino un régimen autoritario hegemónico, que pareciera, por las últimas señales, que quiere volver a ser un autoritarismo competitivo, pero no deja de ser autoritarismo.Así que nuestra tarea y misión es articular fuerza suficiente para que nosotros podamos derrotar al régimen en todos los escenarios y sobre todo en el más importante, que, a mi juicio es el escenario electoral. *¡Vamos Pa’lante!* *Seguimos Parlamentando*Nuestra fortaleza es y debe ser la unidad :: La Prensa de Lara https://bit.ly/3rzKptl