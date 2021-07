(22 de julio del 2021. El Venezolano).- Henrique Capriles, exgobernador del estado Miranda, afirmó que Nicolás Maduro no quiere que la “oposición de verdad” participe en las elecciones que están previstas para el 21 de noviembre.

“La oposición era una opción de poder fuerte y robusta en el país. Eso hay que recuperarlo. Maduro no quiere que participe la oposición de verdad, porque, como todos sabemos, hay una oposición que se pone el traje que el gobierno le da”, dijo en una entrevista con Circuito Éxitos.

“Lo que les mueve el piso es que los venezolanos se expresen y la manera que tenemos los venezolanos de expresarnos es hacer uso de esa arma que tenemos en la Constitución que es el voto. Hay que recuperar el voto. No es un tema de cargos, que son relevantes desde el punto de vista de la calidad de vida de la gente”, agregó.

Expresó que no se trata de que baje la cifra de presos políticos porque no es garantía de que se están cumpliendo los objetivos.

“El país que queremos es donde no haya ni un preso político. El objetivo que queremos es que en el país se pueda recuperar la democracia, y donde hay democracia no hay presos políticos. Los venezolanos perdimos nuestra democracia, nos la robaron”, afirmó.

Capriles manifestó que cuando se habla de negociación es porque el chavismo no está dispuesto a ceder y se sostiene sobre la base de la fuerza. Ese grupo, agregó el exgobernador de Miranda, piensa que si hay una alternancia en el país ocurrirá lo mismo que el régimen ha estado haciendo.

“Es necesario un acuerdo para que todos respetemos las reglas de juego. Hasta ahora no ha sido así, pero eso no quiere decir que no cambie en el futuro. Se trata de persistir, de buscar el objetivo que queremos. Los principales temas para los venezolanos no son los políticos, la gente no está pendiente de la política ni de los problemas y desencuentros que tenemos los políticos”, afirmó.

La negociación que se desarrolla en Venezuela hasta ahora no ha dado resultados más allá de algunas señales, dijo el opositor. Para que ese proceso tenga éxito, ante la poca credibilidad y confianza que hay, tiene que ser discreto y no público, añadió.

Maduro, sin otra opción que negociar

Henrique Capriles, también excandidato presidencial, dijo que a Nicolás Maduro no le queda otra opción que someterse a un proceso de negociación. Y expresó que no le sorprenden los discursos recientes que han hechos los altos jerarcas del chavismo.

“¿En Venezuela quién tiene el poder? No lo tenemos nosotros. Si el poder lo tiene otro no se puede seguir jugando como si el poder lo tuvieras tú. Estoy dirigiendo una reflexión de lo que ha sido una ruta que no alcanzó los resultados. No se puede seguir negando una realidad. Maduro no le tiene miedo a la oposición, sino a los venezolanos. No a los partidos políticos ni liderazgos, ahí ha ganado”, expuso.

El dirigente dijo que los protectorados en los estados en donde ha ganado la oposición no deben existir y que son una aberración. En días pasados, Maduro aseguró que esa figura inconstitucional desaparecerá luego de las elecciones de alcaldes y gobernadores.

“Maduro anuncia que después de las elecciones se van a eliminar, eso nunca ha debido existir. Creo que la mayoría de los venezolanos no le creemos, pero él hizo el anuncio. Ahora, vamos a presionar para que los anuncios se cumplan, para que la Constitución se respete. Los protectores son una violación flagrante”, dijo.