(21 de julio del 2021. El Venezolano).- El empresario Jorge Roig, expresidente de Fedecámaras, afirmó este miércoles que el fracaso de la oposición venezolana provocó que Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, tuviera una participación en la 77° Asamblea Anual de ese conglomerado de gremios empresariales, el principal en el país.

“Estaba listo para escribir un largo hilo justificando la presencia de Delcy Rodríguez en Fedecámaras. Pero no creo vaya a convencer a los radicales y los convencidos no necesitan explicación. Solo diré que lo de ayer no hubiese sucedido si la oposición no hubiera fracasado”, expresó Roig en su cuenta de Twitter.

Rodríguez afirmó en su intervención, en la que no dejó de ensalzar al presidente fallecido Hugo Chávez, que los empresarios del mundo “ven con envidia” a los de Venezuela. Una declaración que generó el rechazo del expresidente de Fedecámaras.

“El discurso fue todo lo malo que se podría esperar, pero su aseveración de que los empresarios venezolanos generamos envidia a los de otros países fue la gota que derramó el vaso. Me consta que lo que generamos es lastima y compasión”, agregó.

La también ministra de Economía y Finanzas dijo que se estableció una mesa de trabajo con el sector privado para desarrollar, entre otras cosas, políticas de desarrollo y de impulso a la producción nacional.

Ricardo Cusanno, actual presidente de Fedecámaras, calificó de histórica la presencia de Rodríguez en la asamblea. Y manifestó que desde hace 20 años no se contaba con la participación de un representante del régimen.

El chavismo tiene marcadas diferencias con el sector empresarial venezolano. El régimen de Maduro lo acusó de estar detrás de una supuesta “guerra económica”.