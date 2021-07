(18 de julio del 2021. El Venezolano).- Cómo no preocuparse y dejar pasar indiferentemente las peripecias amañadas, malintencionadas y cargadas de argucias a las que nos tienen acostumbrados los narcocatedráticos de la mafia castrochavista, usurpadores del poder, ladrones y secuestradores de Venezuela, para distraer y bañarse de gloria conciliadora democrática.

No es posible hacerse la vista gorda, pues sabemos hacia donde nos llevará tanta complacencia, tanto diálogo de sordos, porque tal y como vive el venezolano hoy en día ya se puede decir que se llegó al llegadero de la crisis humanitaria, tal parece que se puede estar peor y eso es lo que resultará de la nueva, pero nunca honesta secreteadera de los renegados viejos y recientes con los dueños del poder. La inexplicable paradoja de un país lleno de inmensas riquezas, que gracias al comunismo – léase: secuestro del poder por parte de grupos de resentidos para humillar al pueblo y enriquecerse sin control- pasamos a ser productores de pobreza crítica. Sin servicios, sin transporte, sin gasolina, sin vida productiva, un lugar donde sobrevivir es un milagro.

En el contexto de esa denigrante realidad y a sabiendas de que hay sabandijas en todas partes, también se hallan encubiertas entre los escombros de lo que alguna vez fueron grupos opositores sólidos, Maduro convocó a la comisión de diálogo, paz y reconciliación creada por la ilegítima Asamblea Nacional y que está integrada por los supuestos opositores o bien llamados alacranes y que estuvo precedida hace unos meses por palabras sabias del jefe de la aludida comisión, el resentido mayor Jorge Rodríguez, afirmando que se daría el diálogo pero sin amnesia. No hay mayor descaro que escuchar su cinismo extremo al decir: “No es que van a venir a pedir negociación sin devolver lo robado (…) y el que quiere diálogo tiene que empezar por reconocer, no solamente que se equivocó, sino que cometió crímenes contra todo el pueblo de Venezuela” y luego sentarse a formar parte de esta nueva componenda. La actuación de esos venezolanos en dicha reunión fue algo tan asqueante que jamás me imaginé que eso podía suceder, fue tan rastrera que solo es posible proviniendo de unos coprófagos quienes en las actuales circunstancias que vive mi patria, se hayan prestado para tan abominable hecho, que a cualquier venezolano que lo haya visto, seguramente le causaría náuseas.

Se les olvida que se perdió el estado de derecho, que tenemos casi perdida la República, el asalto a todas las instituciones es más que evidente, el montaje de expedientes a gente inocente como los más recientes defensores de los DD.HH, los hermanos Tarazona, Freddy Guevara y tanto miles más. Los cientos de jóvenes universitarios asesinados por la narcotiranía, Óscar Pérez, el Capitán Acosta Arévalo, el concejal Fernando Albán entre tantos. La amnesia está también prohibida por este lado de quienes adversan al comunismo, pero parece que sí afectó a algunos, tanto que se olvidaron de los presos políticos, civiles y militares, el informe de la O.N.U de Bachelet, las denuncias ante la Corte Penal Internacional, la destrucción de PDVSA y por ende la falta de combustibles, la destrucción del aparato productivo incluyendo las expropiaciones y confiscaciones, el emporio de las empresas básicas de Guayana hoy totalmente destruidas, el holocausto de los hospitales y de la infraestructura en general de todo el país, no están dentro de la agenda ni por el carajo, ¿por qué le siguen regalando combustible a Cuba mientras millones de venezolanos siguen haciendo colas en las estaciones de servicios ? Eso por nombrar algunas cosas del gran caos que ha generado el narcocomunismo.

Se vio de anteojitos que esa convocatoria fue para tratar de generar confianza para la farsa electoral del próximo 21 de noviembre y quiere aparecer o aparentar como generoso y magnánimo, la propia trampa cazabobo y al mejor estilo comunista.

Y por si fuera poco, detrás de bastidores, la mafia narcochavista activó hace unos meses un plan para contactar a todos los factores políticos de la oposición que están en el exilio ofreciéndoles que se les habilitaría políticamente, que les eliminarían todos los expedientes que les inventaron, a cambio de que manifestaran públicamente su intención de participar en la farsa electoral del próximo 21 de noviembre. La mejor prueba o evidencia que puedo suministrar es el descarado y depravado pronunciamiento del nuevo rector del Consejo Nacional Electoral, quien para más vaina es de oposición, el cual informó que aquellos inhabilitados que manifiesten su voluntad de participar en las elecciones de noviembre, se evaluaría dicho pronunciamiento, o sea, quien no lo haga, se humille o se arrastre, no podrá participar. Ustedes vieron semejante barbaridad dicha por uno de los rectores que representa a la oposición, quien supuestamente garantizará la equidad y pulcritud de la farsa electoral del 21N. Siempre me llega a la mente ante su actuación, el viejo adagio muy popular en mi pueblo de Caicara de Maturín. “¡Por más que te tongonees siempre se te ve el bojote!”

Desde la cárcel del exilio entiendo que es fácil manipular a un pueblo cuando está sediento de cambio y de libertad, le crean falsas expectativas para que salgan a votar en la farsa del 21N, como si esa trampa solucionará el desastre venezolano.

¿Por qué no ven claro que sólo favorece a Maduro y le lava la cara ante la opinión pública internacional?

Lamento decir esto pero ya no es amnesia sino ignorancia el aplaudir que Maduro prometa eliminar el ilegal nombramiento de protectores, cuando ya está la mesa puesta para implementar las ciudades comunales, mecanismo paralelo al principio y definitivo a corto plazo que desplazara a las autoridades electas.

En estos momentos tan aciagos que vive la patria, veremos con dolor, el próximo mes de agosto, a quienes se inscriban en la farsa electoral, muchos integrantes del frente amplio y a quienes el común del pueblo les preguntará: ¿Si hace seis meses catalogaron a los candidatos que participaron en las elecciones parlamentarias como alacranes, cómo se llamarían los nuevos candidatos, alacrancitos?

Cuando se pierde la coherencia en el comportamiento del individuo que debe ser el ejemplo de una sociedad, se pierde todo.

Ya sabemos que el trabajo de los alacranes rinde beneficios de los dividendos que les genera el polvo blanco que distribuyen Diosdado y los sobrinos de Cilia, pero quisiera no creer que sumarán a algunos tontos útiles para participar de esas atrocidades.

Más amor por Venezuela y su rescate y menos egos inflados es lo que se requiere en las circunstancias tan decadentes que vive Venezuela, denuncia, choque, fuerza opositora con todo contra el comunismo es mi foco y lo sostengo con lo único que me queda LA PLUMA Y LA PALABRA

José Gregorio “El Gato” Briceño Torrealba

Twitter: @josegbricenot Instagram: @josegbricenot Facebook: José Gregorio El Gato Briceño

gatobriceno.blogspot.com

Fuente: http://gatobriceno.blogspot.com/2021/07/dialogos-sin-amnesia-mas-espejitos-y.html