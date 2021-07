(14 de julio del 2021. El Venezolano).- La periodista venezolana Mildred Manrique denunció que funcionarios policiales que identificó como miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) intentaron allanar su vivienda la noche de este martes 13 de julio.

A través de una transmisión en vivo en su cuenta de Twitter, Manrique dijo que varios hombres tocaron la puerta de su residencia después de acceder al edificio donde vive en Altamira, municipio Chacao, pero ante la negativa de Manrique y la denuncia que hizo en sus redes sociales, los hombres desalojaron el edificio.

Detalló que se encontraba en su apartamento junto con su mamá y una hermana con condiciones especiales, por lo que condenó el intento de allanamiento en su vivienda.

“Me dijeron que abriera la puerta y les dije que no, les pregunté que eran lo que querían y me decían que le abriera y preguntaron que con quién estaba allí… le empezaron a dar patadas a la puertas, no abrí la puerta y comencé a gritar”, narró Manrique en declaraciones que ofreció a varios medios tras los hechos.

Destacó que había tres camionetas y dos motos, además de contabilizar al menos a 15 hombres uniformados, algunos con credenciales que colgaban en sus cuellos.

“Estoy dentro de mi casa con mi mamá y mi hermana de condición especial. Los policías después de darle golpes a la puerta de mi casa NO les abrí, bajaron pero hay una unidad con 10 funcionarios a dos edificios del mío. Desconozco que ocurre y por qué vinieron con armas largas”, escribió Manrique antes de que a su residencia llegaran periodistas.

Rechazo gremial

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (Sntp) condenó estos hechos, además de responsabilizar a funcionarios de las Faes por la integridad de la periodista y su familia.

“Hacemos responsable a las Faes de la integridad de Mildred y su familia”, escribió el Sntp en su cuenta de Twitter.

También el Colegio Nacional de Periodistas seccional Caracas rechazó este tipo de medidas contra Manrique.

“Intento de allanamiento de vivienda de la colega @milmanrique por parte de funcionarios policiales, es un grave atentado contra el ejercicio profesional del periodismo. Gobierno de Maduro es responsable de la integridad de la periodista y sus familiares”, manifestaron.

Manrique es jefa de información del portal informativo 0800 Noticias, además de corresponsal del programa de televisión Testigo Directo y del medio Impacto Venezuela, que condenó la acción en contra de la comunicadora.

Con información de Efecto Cocuyo