(14 de julio del 2021. El Venezolano).- Las familias de más de 65 millones de niños y niñas comenzarán a recibir el 15 de julio pagos mensuales del nuevo y mejorado estímulo de crédito tributario por hijos de hasta US$ 300, anunció el lunes el Gobierno de Joe Biden.

El beneficio temporal, que se enviará a 39 millones de hogares y cubre al 88% de los niños y niñas de EE.UU., procede del paquete de rescate por coronavirus de los demócratas de de US$ 1,9 billones.

La gran mayoría de las familias recibirán los fondos mediante depósito directo, mientras que el resto recibirá cheques o tarjetas de débito por correo.

Asimismo, el Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés) enviará los pagos el día 15 de cada mes, a menos que caiga en un día festivo o fin de semana, hasta diciembre.

¿Cuánto recibiré por el nuevo estímulo de crédito tributario por hijos?

Los padres de familia que cumplan los requisitos recibirán US$ 300 al mes por cada hijo menor de 6 años y US$ 250 por cada uno de 6 a 17 años.

Además, los pagos se basarán en las declaraciones de impuestos de 2020 de los contribuyentes, o en sus declaraciones de 2019 si las declaraciones de 2020 todavía no se presentan y procesan.

Para llegar a los hogares de bajos ingresos que no suelen declarar impuestos, el IRS prepara un sitio web para que puedan presentar su información. Esto les permitirá solicitar tanto el estímulo fiscal por hijos como los pagos por estímulo que podrían haber perdido.

Nuevos sitios web

El año pasado existía un formulario en línea similar para que los estadounidenses de bajos ingresos pudieran recibir la primera ronda de cheques de estímulo del paquete de ayuda de marzo de 2020.

Mientras tanto, el IRS también lanzará un otro portal web para permitir a los padres actualizar su dirección, información de la cuenta bancaria y el tamaño de la familia, así como optar por no recibir los pagos mensuales a cambio de recibir el estímulo fiscal como una suma total el próximo año cuando presenten su declaración.

Si la situación de una familia cambia durante el año, el IRS puede ajustar el pago cuando presenten su declaración de impuestos de 2021 para reclamar la segunda mitad del estímulo.

Por otra parte, los contribuyentes de bajos ingresos no tendrán que devolver ningún tipo de sobrepago, dijo un alto funcionario del Gobierno.

En las próximas semanas, se anunciarán más detalles sobre los sitios web, dijo el funcionario. El Gobierno también tiene previsto lanzar una campaña de divulgación para informar a las familias sobre los pagos y los portales.

Crédito tributario por hijos 2021: lo que debes saber sobre los nuevos apoyos que comienzan el 15 de julio en EE.UU.

Los mejoras en el nuevo estímulo de crédito

Con el Plan de Rescate Estadounidense, las familias pueden recibir en 2021 un estímulo de US$ 3.600 por cada hijo menor de 6 años y de US$ 3.000 por cada uno menor de 18 años.

Lo anterior supone un aumento del estímulo actual de hasta US$ 2.000 por cada hijo menor de 17 años. La mejora del estímulo de crédito estará disponible para padres solteros con ingresos anuales de hasta US$ 75.000, para las cabezas de familia que ganen US$ 112.500 y para contribuyentes en conjunto que ganen hasta US$ 150.000 al año.

El paquete también hace que el estímulo fiscal sea totalmente reembolsable para que más padres de bajos ingresos puedan aprovecharlo.

Hasta ahora, solo era parcialmente reembolsable, lo que dejaba a más de 20 millones de niños sin poder obtener el estímulo completo porque los ingresos de sus familias eran demasiado bajos.

En este sentido, los legisladores también querían facilitar a los padres el uso de los fondos para cubrir sus gastos durante el año. Por ello, la ley prevé que las familias reciban la mitad del estímulo de forma mensual, de julio a diciembre. Luego, podrán reclamar la otra mitad en su declaración de impuestos de 2021.

IRS y presión de demócratas

Inicialmente, el IRS no estaba seguro de si podría proporcionar el estímulo de forma mensual a partir de julio, pero el comisionado Charles Rettig dijo a los legisladores el mes pasado que la agencia estaba en camino de cumplir ese plazo.

Se espera que la mejora en el estímulo fiscal por hijos reduzca la pobreza infantil casi a la mitad. En total, se prevé que el paquete de ayuda de los demócratas reduzca la proporción de niños en la pobreza a más de la mitad, lo que sacaría a más de 5 millones de niños de la pobreza este año.

Los legisladores demócratas han presionado al Gobierno de Biden para que este nuevo estímulo sea permanente, pero la última propuesta del presidente Joe Biden, el Plan Familias Estadounidenses, solo mantendría el aumento de los pagos hasta 2025. El plan haría que el estímulo fuera totalmente reembolsable de forma permanente.

Se prevé que la medida cueste unos US$ 110.000 millones al año.

Con información de CNN en Español