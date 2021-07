(13 de junio del 2021. El Venezolano).- La segunda jornada consecutiva de protestas contra el Gobierno cubano en Madrid ha congregado este martes a unos 400 manifestantes, según datos de la Policía Nacional, que han vuelto a reclamar el fin de la “dictadura comunista” y han pedido al Gobierno de España que reconozca que “Cuba es una dictadura desde hace 60 años”.

La concentración, que se ha vuelto a celebrar a las puertas de la Embajada de Cuba en España en torno a las 19.00 horas, ha contado de nuevo con el respaldo de Vox y, en concreto, de la portavoz de Vox en la Asamblea en Madrid, Rocío Monasterio, que ha asistido para mostrar su apoyo.

Durante la concentración, se han escuchado consignas como ‘Democracia sí, comunismo no’ o ‘Que se caiga el muro’ además de múltiples pancartas con mensajes de ‘libertad’ y ‘No tenemos miedo’, acompañado de canciones reivindicativas y los colores de Cuba en banderas y camisetas.

Asimismo, han cargado contra la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid Alejandra Jacinto a quien han afeado que “intente ocultar ante el mundo la complicidad del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez y todos los ‘podemitas'”. Además, han exigido que “dedique su tiempo a no recibir tantas órdenes de aquellos que le pagan” y que mire “con lógica” lo que está pasando.

Uno de los portavoces de la concentración Lázaro Mireles ha hecho hincapié en que la “única salida” para la crisis que enfrenta Cuba “desde que llegaron esos dictadores” es “la caída definitiva del régimen”. Además, ha instado a los cubanos a convertirse en un “muro fuerte de contención” que actúe en contra del “sectarismo de la izquierda”.

Por otra parte, ha reiterado los agradecimientos a Vox y a Rocío Monasterio porque “siempre se vuelcan con el país”, además del ‘Sindicato Solidaridad’ al que han denominado como “el único que representa a los trabajadores dignos”.

En este sentido, la líder de Vox en Madrid ha añadido que exigen “la liberación inmediata de todos ellos y de los periodistas como Camila Acosta de ABC”. “Tiene que acabar ya la dictadura, no vale con un corredor humanitario, no vale con que dejen hacer manifestaciones. Tiene que caer el régimen, porque es de asesinos, dictadores y no podemos permitir que nuestros hermanos cubanos sigan sufriendo como hoy”, ha apostillado.

Igualmente, ha cargado contra la izquierda española y contra el Gobierno central, del que se avergüenza por “no ser capaz de reconocer que Cuba es una dictadura y los cubanos merecen la libertad, una libertad con la que ha prometido “apoyar hasta el final, hasta que lo consigan”.

Hacia las 20.30 horas ha finalizado la concentración con gritos como ‘basura comunista’ y ‘ratas’ hacia el personal de la Embajada de Cuba que salía del edificio. Y han seguido expresando su apoyo a sus conciudadanos y la recriminación hacia las represalias y muertes a cargo del Gobierno de Díaz-Canel.