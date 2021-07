(13 de julio del 2021. El Venezolano).- El presidente de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, Juan Guaidó, insiste en lograr su «acuerdo de salvación nacional», a través de un nuevo proceso de negociación, que lleve a un cronograma completo de elecciones libres y competitivas, pese a la detención de sus colaboradores cercanos.

La tarde del 12 de julio, funcionarios de inteligencia detuvieron en una autopista del este de Caracas al diputado Freddy Guevara, a quien el oficialismo relaciona con los tiroteos y la megabanda armada de la Cota 905.

Guaidó también sufrió un intento de detención en el estacionamiento de su residencia, cuando se trasladaba a apoyar al parlamentario, que ha sido uno de sus colaboradores en las conversaciones con personeros de la administración de Nicolás Maduro para evaluar la posible negociación.

Pese a ello, Guaidó dijo que «no me vengan con excusas de que los radicales están tratando de implosionar un acuerdo para todos los venezolanos«, durante la sesión semipresencial de la AN este martes 13 de julio, al tiempo que señaló que Freddy Guevara «está secuestrado».

El mandatario interino afirmó que van a insistir en una solución acordada para todos los venezolanos, pues «las garantías de cara a un acuerdo no son a un dictador, son a todo un país que quiere ver regresar a su familia, que ingrese ayuda humanitaria, no es acuerdo para clanes que se disparan entre ellos».

A mí no me van a echar cuento, reiteró Guaidó en la sesión. «Las FAES es otra banda más que arman y avalan. Para nadie es sorpresa que avalaron a estas bandas (…) Las zonas de paz no eran más que zonas de distensión para la impunidad de bandas y control social de un Estado ausente. Pretendieron controlar y se les fue de las manos»

Además, exigió que sean identificados debidamente los 10 cuerpos anunciados el sábado 10 por la ministra Carmen Meléndez. «No es distinto que a esta hora mientras hablamos hay una balacera en el kilómetro 15 de la Panamericana. Atención Maduro, no le puedes echar la culpa a Freddy porque lo tienes secuestrado«.

Otra de las cuestiones que criticó Guaidó es que sectores que se identifican como oposición se reúnan con Nicolás Maduro, sin denunciar los tiroteos y afectaciones a la población civil al oeste de Carcas, así como la detención de Freddy Guevara.

«Si usted ve a alguien que no exige los derechos de todos los venezolanos, sino una cuotica, entonces no es oposición. No venga la dictadura a pretender designar a la oposición en el país. Aquí está la alternativa democrática respaldada por la población, la designación de la comunidad internacional y la Constitución», aseveró.

Guaidó también se reunió en la tarde del 13 de julio con la misión exploratoria de la Unión Europea (UE) -que ya se ha reunido con integrantes de la oposición– para explicar la situación venezolana, «y las soluciones que buscamos de cara a un acuerdo».

«Vinimos a colocar nuyestro punto de vista, tienen una misión bastante amplia. Para nosotros en importante que los estándares de una misión de observación se mantengan, se sume a lo que debe ser un acuerdo integral de cara a unas elecciones que nos deben que es la elección presidencial y soluciona erl conflicto», dijo.

El político también dijo que con la detención de Freddy Guevara y las amenazas a varios integrantes de la oposición «no hay condiciones» para elecciones, por lo que «tenemos que luchar por ellos».