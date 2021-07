(12 de julio del 2021. El Venezolano).- El doctor Julio Castro, profesor titular del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, dijo este lunes que las vacunas a través del Covax, mecanismo de las Naciones Unidas, podrían llegar a Venezuela a mediados de agosto o septiembre.

“Venezuela entraría a lo que llama la ventanilla, que es el sistema de asignación de vacunas para julio. Lo que significaría que las vacunas deberían estar llegando en agosto o en septiembre”, dijo el médico infectólogo en una entrevista con Circuito Éxitos.

Dijo que probablemente las dosis serán Janssen, la elaborada por Johnson & Johnson.

“Esa asignación no se declara hasta el momento en el que formalmente se hace la asignación. Hay una petición de Maduro de no enviar vacunas de AstraZeneca y eso deja con muy pocas opciones al sistema Covax. Hasta ahora a Covax no ha entrado la vacuna rusa Sputnik tampoco y pareciera que va a tardar un par de meses más. Entonces lo más probable es que venga Johnson & Johnson”, señaló.

Castro indicó que el total de vacunas asignado por el mecanismo de la ONU para este año es para vacunar alrededor de 5.5 millones de venezolanos. Pero agregó que no cree que lleguen al país todas en este momento porque no hay tanta disponibilidad de las dosis Janssen.

Añadió que la totalidad de las vacunas llegará entre agosto y diciembre.

Mesa Técnica sin reunirse

El infectólogo aseguró que la Mesa Técnica no se reúne desde hace dos meses, y manifestó su preocupación por la no convocatoria de parte del régimen de Nicolás Maduro.

“Hemos hablado con gobiernos amigos, con la Oficina Sanitaria Panamericana, con Unicef. No entendemos las razones de la no convocatoria. Nosotros entregamos un documento al ministro que incluye nuestras observaciones y recomendaciones y nuestro aporte a un plan nacional de vacunación. Hace cuatro semanas que no recibimos respuestas de la administración de Maduro, sí recibimos de la Unicef y de la Organización Panamericana de la Salud”, dijo.

Manifestó que el entorno técnico venezolano, en el que está incluido la Sociedad Venezolana de Infectología y la Academia Nacional de Medicina, trabaja en tratar de conseguir otras fuentes de vacunas porque Covax tiene limitaciones.

Explicó que tratan de utilizar la fuerza que tienen algunos aliados, como la Comunidad Económica Europea, Alemania, España, Estados Unidos, algunas organizaciones no gubernamentales que eventualmente tendrían acceso a unos cupos de vacunas específicos.