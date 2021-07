(10 de julio del 2021. El Venezolano).- El embajador de EEUU para Venezuela, James Story, espera que la misión técnica de la Unión Europea que visita nuestro país pueda dar una respuesta «sin grises» sobre si se puede o no acompañar las elecciones pautadas para el 21 de noviembre.

Durante su programa transmitido por las redes sociales el jueves 8 de julio, Story afirmó que en los países de la Unión Europea se tienen condiciones mínimas para llevar a cabo comicios como la no censura y la liberación de presos políticos y por eso, la misión del bloque europeo debe dar un pronunciamiento concreto al respecto.

Afirmó que estuvo acompañando a la delegación enviada a EEUU por Juan Guaidó para promover la plataforma unitaria y el acuerdo nacional de salvación, esfuerzos que calificó de «un verdadero despliegue de democracia» para alcanzar elecciones libres y justas en Venezuela.

Insistió en que son los venezolanos los que deben involucrarse de forma más activa en la política del país y conocer más sobre las propuestas, en este caso sobre el acuerdo impulsado por Guaidó, para poder tomar mejores decisiones sobre temas como la negociación con la administración de Nicolás Maduro y el acudir a los comicios regionales y municipales.

Destacó que EEUU no levantará las sanciones que pesan sobre empresas estatales venezolanas y funcionarios a menos que haya avances por medio de la negociación en ciernes, al tiempo que expresó su opinión de que se deben hacer esfuerzos grandes para «tratar de ganar el juego».

«Yo no confió mucho en el régimen, pero hay que tratar de buscar una manera que los dos lados busquen una fórmula de sentarse y comenzar a hablar sobre necesidades del pueblo. Ellos no confían en nosotros, que no levantaremos sanciones, tal vez piensan ellos. Pero la verdad es que hemos sido claros», enfatizó.

Sobre las elecciones regionales, James Story considera que todos los sectores de la sociedad deben sentarse y discutir los pasos a seguir si se va o no a los comicios, al tiempo que advirtió que las decisiones no se pueden dejar a unos grupos nada más.

Aprovechó para repudiar el arresto de Javier Tarazona y otros activistas de la ONG Fundaredes cuando fueron a denunciar un hecho en el Ministerio Público del estado Falcón. Denunció que estuvieron más de 120 horas incomunicados y han sido acusados por crímenes de odio.

En ese sentido, resaltó que los instrumentos legales en Venezuela se usan «cuando les conviene» y recordó el caso del joven Juan Pernalete, asesinado por una bomba lacrimógena en 2017, en el que sus padres aseguraron que los funcionarios que perpetraron el hecho no han sido acusados formalmente.

«¿Por qué es delito mostrar la foto de un exministro de Chávez (Ramón Rodríguez Chacín) hablando con altos funcionarios del ELN? ¿Qué quiere decir la información de personas así cuando no conviene al régimen? No usan esas herramientas contra las personas que realmente lo merecen», dijo.

Lamentó también que los venezolanos tengan que pagar por obtener el prospecto de vacuna cubana «Abdala» cuando desde nuestro país se envía de forma gratuita combustible. Puso el ejemplo que con ese fármaco se necesitan tres dosis, cuyo costo por unidad es de $15.

Agregó que Venezuela entrará en la próxima entrega de medicinas contra la covid-19 que hará EEUU y recordó que Washington ha donado 1,4 millardos de dólares para ayudar a los venezolanos dentro y fuera del país.

En ese sentido, Story no quiso revelar cuáles son las fundaciones y ONG que son apoyadas por EEUU para evitar lo que ocurrió con organizaciones como FundaRedes y Azul Positivo.