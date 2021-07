(08 de julio del 2021. El Venezolano).- El dirigente político y diputado del ilegítimo parlamento chavista, Óscar Figuera, aseguró que tienen serias diferencia con el régimen de Nicolás Maduro: “Son irreconciliables las diferencias que tiene nuestro partido con el gobierno de Maduro”, afirmó.

De acuerdo con lo reseñado por CONTRAPUNTO, aseguró que desde Miraflores se impulsa el autoritarismo y que Maduro no preside un gobierno socialista ni chavista: “No se trata de corregir errores sino de desmontar el plan de Maduro. Este es un gobierno no chavista. Se hace llamar socialista y no lo es”, señaló.

Figuera denunció que su rol en la Asamblea chavista ha sido complicado, debido a que a su juicio, se intenta invisibilizar su presencia en el parlamento y el derecho a palabra: “La actividad parlamentaria es muy complicada. Se quiere desconocer nuestra presencia. Y se nos conmina a formar parte de la bancada opositora para tener derecho de palabra”, afirmó.

Para Figuera, los dos sectores, régimen y oposición tienen el mismo proyecto neoliberal. “Son caimanes del mismo pozo. Nosotros somos oposición de verdad”, señaló.

Entre otros aspectos, Figuera asegura que todo lo que tenga que ver con el neoliberalismo es “enemigo” del Partido Comunista y es por ello que se oponen a los dos bancadas políticas del país. De igual forma, señala que el sistema electoral irrespetó el derecho de proporcionalidad.

“Nosotros no votamos por Jorge Rodríguez porque sabíamos que se vería lesionado el derecho a debatir. Él tiene subordinados y maneja la AN como un ministerio. Es autoritario”, subarayó.