(08 de julio del 2021. El Venezolano).- La última vez que Haití se vio sumido en la confusión por el asesinato fue en 1915, cuando un grupo de rebeldes enfurecidos allanó la embajada de Francia y mató a golpes al presidente Vilbrun Guillaume Sam, dando paso a semanas de caos que desencadenaron casi dos décadas en Estados Unidos Intervención militar.

Con la era de la diplomacia de las cañoneras terminada hace mucho tiempo, es poco probable que Estados Unidos despliegue tropas después del descarado asesinato el miércoles del presidente Jovenel Moïse en una redada nocturna en su casa.

Sin embargo, es posible que la administración Biden se vea arrastrada al conflicto político cada vez más violento del país, uno que se ha estado construyendo, si Washington en gran medida lo ignora, durante meses y que ahora se espera que se profundice aún más, con el camino inmediato hacia adelante desdibujado por la intriga.

“Esto llamará la atención de Estados Unidos y eso ya es un gran problema”, dijo Amy Wilentz, autora de varios libros sobre Haití. “Hasta ahora, sin importar quién se dirigió a los estadounidenses sobre el gobierno haitiano y sus problemas bajo Moïse, no estaban interesados ??en interferir de ninguna manera excepto para apoyarlo”.

Moïse era un exportador de banano poco conocido hasta que el ex presidente Michel Martelly, a quien la constitución le prohibía buscar la reelección, lo eligió para postularse como su heredero en las elecciones de 2015 empañadas por acusaciones de fraude.

Considerado por muchos como un sustituto del eventual regreso de Martelly, había gobernado por decreto durante más de un año después de posponer repetidamente las elecciones en un amargo enfrentamiento con opositores mientras los haitianos desesperados sufrían a merced de bandas violentas cuyo poder ha proliferado en los últimos tiempos. años.

No obstante, parecía estar saliendo, habiendo fijado el 26 de septiembre para celebrar elecciones para presidente y parlamento. El calendario electoral fue respaldado por la administración Biden, aunque rechazó los planes de celebrar un referéndum constitucional, actualmente programado para el mismo día, al que se opusieron críticos que dicen que cualquier votación organizada por el gobierno será fundamentalmente defectuosa y carecerá de credibilidad.

La administración de Biden no dio indicios de sus próximos movimientos políticos después del asesinato de Moïse, aparte de decir que apoyará una investigación para determinar quién estuvo detrás del asesinato. Hasta ahora, hay pocas pistas.

Pero los aliados de Moïse dicen que la reciente decisión del presidente de perseguir a los “oligarcas” haitianos que se enriquecieron con contratos estatales en la electricidad y otros sectores le ganó enemigos que tienen los medios para llevar a cabo un ataque tan bien organizado, uno que las autoridades dicen que involucró a españoles. y mercenarios de habla inglesa que se hacen pasar por agentes de la Administración Antidrogas de Estados Unidos.

El miércoles por la noche, el secretario de Estado Antony Blinken habló con el primer ministro en funciones, Claude Joseph, un protegido de Moïse, para ofrecerle sus condolencias.

“Aún es la opinión de Estados Unidos que las elecciones de este año deben continuar”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

Estados Unidos ha influido en los eventos políticos en Haití a lo largo de su historia: desplegando tropas, financiando proyectos de desarrollo e impulsando a los posibles líderes.

Su intervención tras el asesinato de Sam en 1915 dio inicio a una ruinosa ocupación estadounidense de casi dos décadas que vio la introducción de las leyes de segregación racial de Jim Crow en lo que fue el primer país del mundo en prohibir la esclavitud. Estados Unidos apoyó al aliado anticomunista Francois Duvalier durante su reinado de terror durante la Guerra Fría. Y Bill Clinton negoció un trato para restaurar al presidente Jean-Bertrand Aristide luego de su destitución en un golpe de 1994.

Además, los miembros de la diáspora haitiana concentrados en los EE. UU. Envían a casa más de $ 3 mil millones en remesas al año, o alrededor de un tercio del producto interno bruto de la nación.

Pero a pesar de 13.000 millones de dólares en ayuda internacional gastados en la construcción del estado desde el devastador terremoto de 2010, la democracia del país sigue siendo frágil, la corrupción rampante y la desigualdad que ha dejado a millones de personas luchando por comer está empeorando.

“Estados Unidos, por razones que se me escapan, no ve eso”, dijo Monique Clesca, una escritora haitiana y funcionaria jubilada de las Naciones Unidas desde su casa en las colinas sobre la capital, no lejos de donde el presidente fue asesinado. “Es hasta el punto de que, creo que tuiteé ayer, ¿es porque somos negros?”

Para subrayar sus críticas a la frecuente negligencia de Estados Unidos, Clesca se refirió a un tiroteo la semana pasada en la capital de Haití que fue recibido con silencio por los socios internacionales de Haití. Quince personas, incluido un periodista y un conocido activista político, se encontraban entre los muertos.

“No escuché a Joe Biden. No escuché a Boris Johnson ”, dijo. “¿Donde estaban ellos?”

Biden dijo que estaba conmocionado y entristecido por el asesinato de Moïse, y lo condenó como acto “atroz”. Pero en una larga carrera en el Senado centrada en la política exterior, mostró poco interés en empantanarse en el atolladero político de Haití, tomando distancia de las amenazas de la también demócrata Clinton de una invasión para restaurar a Aristide.

“Si Haití, es horrible decirlo, si Haití se hundiera silenciosamente en el Caribe o se elevara 300 pies, no importaría mucho en términos de nuestro interés”, dijo en una entrevista de 1994 con la entonces PBS. presentador Charlie Rose.

Wilentz dijo que, en ausencia de una crisis migratoria, es probable que la Casa Blanca de Biden limite cualquier participación.

La agitación de Haití se produce cuando EE. UU. Se retira de Afganistán y sería difícil, si no imposible, obtener apoyo para nuevas tropas estadounidenses en cualquier parte del mundo en este momento, especialmente en un lugar como Haití, donde hay pocas expectativas de que el compromiso de EE. UU. estabilidad.

Aún así, Wilentz dijo que los funcionarios estadounidenses deberían vigilar a Joseph para ver si tiene los medios y el interés en organizar una transición democrática que brinde estabilidad a los haitianos promedio.

“Si no es así, deberían presionarlo bastante para que nombre un gobierno interino y se salga del camino”, dijo.

Su mayor temor, además de que Martelly u otro hombre fuerte intervenga para llenar el vacío, es que los funcionarios estadounidenses vuelvan a perder interés.

“El problema”, dijo, “es que no puedes hacerlo con los estadounidenses y no puedes hacerlo sin ellos”.

