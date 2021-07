(07 de julio del 2021. El Venezolano).- La película Rápidos y Furiosos 9, abreviada como F9, se convirtió en la película más taquillera desde que comenzó la pandemia del coronavirus en 2019, tras alcanzar los 500 millones de dólares de recaudación en todo el mundo.

La película de acción protagonizada por Vin Diesel y John Cena es el único filme que ha rendido en la taquilla de manera similar a Star Wars: The Rise of Skywalker, que se estrenó en las navidades de 2019 y desde entonces se mantenía como el último gran estreno de Hollywood.

Así, el éxito de da un respiro a los cines en su lenta apertura gracias a los avances en las campañas de vacunación.

La cinta está arrasando en el mercado internacional (fuera de Estados Unidos y Canadá), donde ha recaudado 375 millones de dólares, pero también el norteamericano, que en dos semanas ha sumado 123 millones.

En Estados Unidos la película de acción y autos fue la opción preferida durante el fin de semana y el lunes festivo por el Día de la Independencia ingresó 30 millones como líder de la taquilla por segunda semana consecutiva.

Un peldaño más abajo estuvo la cinta animada The Boss Baby: Family Business, en la que participa Eva Longoria, y que recaudó 20 millones de dólares en su estreno.

El otro estreno de la semana era The Forever Purge, una cinta dirigida por el mexicano Everardo Gout y protagonizada por estrellas latinas como Ana de la Reguera, Verónica Falcón y Alejandro Edda. Debutó en tercera posición con 15 millones de dólares.

Entre el resto de los títulos, A Quiet Place Part II se perfila como una de las cintas más rentables del verano, ya que en su sexta semana en cartelera se mantuvo como cuarta opción y sumó 5 millones de dólares.

Por su parte, The Hitman’s Wife’s Bodyguard, la comedia de acción que cuenta con la participación de Salma Hayek y Antonio Banderas, bajó a la quinta posición con 3,9 millones en su tercera semana en taquilla.

Finalmente, Cruella, The Conjuring e In The Heights descienden a las últimas posiciones de la tabla y confirman su fría recepción en cines, debido a que están disponibles a través de plataformas de streaming.

Con información de EFE