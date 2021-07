(07 de julio del 2021. El Venezolano).- Robert Downey Sr., figura de Hollywood y padre del actor Robert Downey Jr., murió a los 85 años. El actor y director falleció el martes por la noche mientras dormía en su casa de la ciudad de Nueva York, confirmó Downey Jr. en un tributo de Instagram el miércoles.

“Anoche, papá falleció pacíficamente mientras dormía después de años de soportar los estragos del Parkinson … era un verdadero cineasta inconformista y permaneció notablemente optimista en todo momento …”, escribió el actor en su publicación.

“Según los cálculos de mi madrastra, estuvieron felizmente casados por poco más de 2000 años”, continuó Downey Jr. en un homenaje a su padre en su perfil de Instagram. “Rosemary Rogers-Downey, eres una santa, y nuestros pensamientos y oraciones están contigo”.

Se mantuvo en gran medida alejado de la prensa, principalmente para proteger a sus hijos. Pero en 2001, cuando su hijo nominado al Oscar enfrentaba cargos por posesión de cocaína y heroína, Downey Sr. habló extensamente con The New York Post sobre el “lado b” de la fama. “La vida es demasiado fácil cuando eres una estrella de cine. La gente hará lo que quieras y te conseguirá lo que quieras. Hollywood es un lugar horrible”, afirmó.

Downey Sr. también sobrevivió a su propia lucha con las drogas. Su vida personal tocó fondo cuando su carrera se hundió en la década de 1970. “Diez años de cocaína las veinticuatro horas del día”, le dijo a The Post. “No lo superé hasta el 81, hasta que mi difunta esposa me dio un ultimátum. Renuncié oficialmente delante de mi hijo. Sigue recordándome sobre eso. Yo le digo: ‘Si te causó tal impresión, ¿por qué no puedes hacer lo mismo?’”.

La película más reciente en la que trabajó fue “Tower Heist” de 2011, que protagonizaron Eddie Murphy, Ben Stiller y Casey Affleck. Como director, sus proyectos finales fueron “Hugo Pool” de 1997 y el documental “Rittenhouse Square”, de 2005. El director Robert Downey Sr. y el actor Robert Downey Jr. asisten a la gala de las 100 personas más influyentes del mundo de Time en Jazz at Lincoln Center el 8 de mayo de 2008 en la ciudad de Nueva York

Downey Sr., nacido en Manhattan en 1936 como Robert Elias Jr, cambió su apellido por el de su padrastro, James Downey, cuando quería alistarse en el ejército de los Estados Unidos pero era menor de edad, de acuerdo a un reporte de la revista People.

El reconocido actor y realizador estadounidense era mejor conocido por sus innovadoras películas contra el sistema como “Putney Swope” y “Greaser’s Place”. También apareció en famosas producciones como “Boogie Nights”, “Magnolia” y “To Live and Die in L.A.”.

En 1961, Downey Sr. comenzó a escribir y dirigir películas de bajo presupuesto. El actor Robert Downey Sr. habla en el escenario durante el 25 Premio de la Cinemateca Americana en honor a su hijo Robert Downey Jr. (Foto de John Shearer / WireImage)

Downey Sr. a menudo incluía a miembros de su familia en sus películas. Incluyó a su primera esposa, Elsie, en cuatro de sus películas: “Chafed Elbows”, “Pound”, “Greaser’s Place“ y “Moment to Moment”. La pareja se divorció en 1975.

Tuvo dos hijos con Elsie: su hija Allyson y su hijo Robert Jr., quienes hicieron su debut cinematográfico en su película de 1970 “Pound” cuando tenían 7 y 5 años, respectivamente. Allyson protagonizó otra de las películas de su padre, “Up the Academy,” mientras que los extensos créditos de Downey Jr. incluyen ocho de las película de su padre, desde “Up the Academy” hasta “Rented Lips” y “Too Much Sun”.

“Recuerdo a un padre increíblemente amable, considerado, afectuoso y atento”, dijo Downey Jr. e una entrevista de 2016 en The Off Camera Show. “Mi padre casi siempre estaba en casa o si estaba en el set probablemente yo me dirigía allí si no estuviera allí ya“.