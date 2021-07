(07 de julio del 2021. El Venezolano).- El libro “Transforma tus finanzas en 30 días” se convirtió en estos días en el segundo libro en español más vendido en la enorme plataforma de Amazon.

La obra y los consejos financieros de Andrés Gutiérrez han literalmente cambiado vidas como la de Yesica, una guatemalteca de 30 años que pasó de vivir en la ruina financiera por un divorcio difícil, a tener un futuro. En sus palabras:

“Andrés, gracias por cambiar mi vida con tus consejos. No me pierdo ninguno de tus programas y cuando no estás escucho los anteriores.

Tengo 5 años aquí en EE UU y le puedo decir a los que se sienten en un callejón sin salida, ¡que si se puede!”, dice esta madre residente en Utah.

En plena pandemia, el libro llegó al primer lugar y ahora sigue entre los primeros vendidos en idioma español en Amazon. Para Andrés Gutiérrez este éxito “marca un tremendo cambio que se está llevando a cabo en la comunidad Latina en los Estados Unidos”.

“Lo que ha azotado a nuestro grupo es la falta de educación financiera”, enfatiza.

Para el presentador de origen mexicano el que un libro de finanzas se posicione en primero y segundo lugar en ventas es algo único en el tiempo.

Asesor financiero de profesión, irónicamente, él mismo experimentó la ruina financiera, de la cual salió. “Zaira, mi esposa, y yo, tomamos la decisión firme de vivir estos principios que enseño y no solo nuestra vida cambió, sino la de mis clientes y allí empezó a crecer en mí la pasión por ayudar a nuestra comunidad”, explica.

Gutiérrez ha alcanzado medio millón de familias y le atribuye este logro a Dios y a su lenguaje sencillo. “El hispano está despertando”, concluye. “Está pasando de ser clase trabajadora a estar financieramente fuerte. El sueño de llegar a la tierra de la oportunidad, pasó de ser puro trabajo y trabajo, a ser una realidad”, dijo Andrés Gutiérrez.