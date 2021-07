Cambios de Escenarios

Cuando cumplimos exactamente la mitad del año, los hechos parecieran acelerar la duración del día, del mes y del año.

Nicolás, presumimos después de las últimas reuniones, pareciera ceder a los requerimientos y presiones del poder político de Venezuela.

No es solamente un discurso. Muestra pruebas de que ha “entendido” o de que tiene miedo. Pienso más en lo primero. Nunca lo he subestimado y han cometido un error quienes lo creen.

Nicolás, Diosdado, Jorge, cilia, delcy, los dos Tareck, entre otros, saben que para sobrevivir y avanzar en política hay que “arreglarse”. Recuerdo un joven dirigente de AD, que en los primeros años de los 90 murió preso. De los mejores líderes. Quizá superior a Claudio, a Ledezma, solo que no entendió que en política y más en un paquidérmico partido como AD, hay que arreglarse y entender el juego de los intereses. Su nombre era Yuri Campos.

Yuri Campos escribió la magistral pluma de Milagros Socorro: “Cada escalón que Yuri Campos ascendió en octubre de 1991 hacia la oficina de Humberto Celli, en la sede del CEN de Acción Democrática, lo estaba acercando a la muerte. Ese día, sin que ninguno de los disparos accionados en ese edificio, ni los empujones que con toda fiereza se prodigaron los militantes enfrentados, atinara en su cuerpo, las horas de su vida iniciaron una cuenta regresiva”. “Un año después, exactamente el 28 de noviembre de 1992, el que fuera promisorio cuadro de relevo en las huestes del partido del pueblo yacía con el corazón destrozado en una cama del Hospital Clínico. Tras siete días de reclusión hospitalaria, ocasionada por los problemas respiratorios y de circulación que comenzaron a aquejarlo desde sus días en El Junquito, Yuri Campos Malaspina murió sin aclarar nunca quién era ese enemigo que denunciaba sin nombrar, de quién la mano destructora, una que nunca dejó de apretarlo. En su acta de defunción consta que la causa del deceso fue un infarto al miocardio…” Más adelante agrega “Pero su hermano, uno de ellos que ha preferido no dar su nombre, insiste en que Yuri murió de tristeza. “De abatimiento, de no comer, de no dormir, de pasarse las noches leyendo y los días atendiendo llamadas telefónicas, muchas de la cuales traían chismes, maledicencia, más confusión”. A un año de su muerte muchos concluyen que Yuri Campos murió de AD”. Desilución, tristeza, congoja.

Nicolás, Diosdado, Jorge y Tareck El Aissami, los cuatro jinetes de la apocalipsis psuvistas, todos de formación “para-adeca”, pues son socialistas, o socialdemócratas como suelen disfrazarse los adecos, no quieren morir de soledad, no quieren morir de PSUV.

Lo trágico de la historia, es que se comprende, después que ya es tarde para cambiarla.

Aun en los “contrarios al chavismo”, mal llamados “opositores”, no descifran lo que es el PSUV y lo que son los líderes psuvistas.

Por eso, son largos 22 años de batallas y de derrotas, las que hemos sufrido los opositores. Peor aún, creo que todavía faltan algunas más.

Mi formación social cristiana, aunque hoy día, es menos social, me permitió conocer también lo que había en la otra acera y para nada cambiar mi concepción inicial. Los copeyanos nos equivocamos más, no obstante pensabamos y queríamos una Venezuela distinta.

La nación hoy día, por más esfuerzos y persistencia de viejos sueños, o soñadores, no responde a esos paradigmas. Hoy están rotos.

DECIR LO QUE LA GENTE QUIERE ESCUCHAR: POPULISMO REDIRECCIONADO

El populismo por lo general lo sufren los pueblos, las masas. Se suponía que los líderes y dirigentes no eran víctimas de esa subcultura populista. Conocían el oficio. Como dicen los estadounidenses, están “tomando una sopa de su propio chocolate”.

La gente vota más que con la razón, con los sentimientos y últimamente con el estómago. Por ejemplo, un candidato que ofrezca CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO, obtendría CERO VOTOS, si el contrario ofrece BONOS, CAJAS CLAP, AYUDAS ECONÓMICAS, por mencionar cuatro. Es la cruda verdad.

El peor daño socialista de la QUINTA y de la CUARTA es precisamente ese, la alteración y transformación de los valores de la gente.

Lo paradójico del asunto es que el populismo de Maduro, tiene ahora como víctimas a los propios dirigentes de los contrarios al chavismo, quienes andan felices por la posibilidad de participar en unas elecciones bajo el cumplimiento (falso) de algunas promesas, como ELIMINACIÓN DE LA FIGURA DEL PROTECTOR y sometimiento, respeto al que gane.

¿Maduro, respetando la autonomía soberana? Habilitación de la tarjeta de las “manitos” de la MUD (detrás operada por el G4) y autorización de creación de unas 20 más, entre ellas, la que configura otra división de Acción Democrática: ADelante de Henry Ramos Allup, es una demostración primaria de como avanza el “arreglo”.

Algunos muestran gran estupidez, esa es la señal de que la “negociación” está produciendo frutos. Absolutamente falso. Cuando el que negocia anda en negocios, el resultado son divisas no logros políticos.

En el recuerdo quedó quitarle la tarjeta BLANCA al mejor “perro fiel” del régimen, Bernabé Gutierrez. La tarjeta histórica seguirá secuestrada por el chavismo a través de sus operadores políticos.

Vendrán también nuevas libertades, rehabilitaciones de actores políticos, con excepción de Guaidó, quien seguirá camino al cementerio político en las mejores condiciones políticas de retiro, para su familia y para él mismo.

Maduro es capaz, hasta de cambiar la fecha del 21N por la del 5 de diciembre.

NO HA TERMINADO LA NEGOCIACIÓN Y SE HACEN PROMESAS

Tareck El Aissami, ofreció gasolina sin hacer colas. ¿Cómo lo hará?.

Tendremos gasolina, más barata que en el mercado negro, a 0,50 centavos de dólar el litro. Quedó como lo que es, El Aissami.

ELECCIONES

Los dirigentes medios están convencidos que eso será así y que por eso vale la pena ir a un proceso. El populismo de Nicolás los convenció.

Como todo régimen presidencial, por la máxima figura EL PRESIDENTE, ese no será tocado hasta el 2024 y como sopla el viento eso corresponderá a Diodado o a Jorge Rodríguez, quienes le disputan el cargo, con Nicolás de enemigo, quien quiere repetir. Los comunistas no creen en la alternancia del poder.

Los arreglos prevalecerán.

A Leopoldo López no lo invitaron pero no le dijeron que no asistiera

Guaidó camina en el filo de la hoja. Me decía un representante demócrata que el Presidente de Internet, también ha abogado por el fin de las sanciones.

Será ese el fin de lo que pudo haber sido y no fue. Voluntad Popular es el único partido en el mundo, que manejando un gobierno, aunque sea de internet, ha desaparecido. Definitivamente su vocación política está basada en el arreglo y no en aumentar la consistencia estructural de una plataforma.

Julio promete ser más acelerado. Rosales y Ramos Allup, saben que el tiempo y la oportunidad en política valen oro.

El contralor del régimen ELVIS AMOROSO, bajo de la nube a muchos, entre ellos a De Grazia. Tendrán que volver a arreglarse, en muchos “dólares”.

Venezuela seguirá en manos de mafias, cómplices y “entendimientos”.

Hay que mirar hacia adelante, no obstante se vaya hacia atrás.

Maduro no vive un buen momento. Falta ver si los “contrarios al chavismo”, lo notan y lo aprovechan en beneficio del país y no de sus bolsillos.

Los Caiga Quien Caiga

La praxis política del PSUV

Maracaibo Venezuela 13/03/2018 POlitica Francisco Javier Arias Cardenas presidente de Corpozulia de visita al Diario La Verdad acompanado de su señora esposa Margarita Padron de Arias

Según Arias, Diosdado no dijo toda la verdad. Él llegó de segundo. Igual pasó en el caso del Gobernador de Trujillo, Rangel Silva, una de las personas de mayor confianza de Chávez, tanto es así, que las infantas fueron dejadas a su cargo durante los hechos del 2002.

Ahora Diosdado el día anterior al anuncio de los resultados, hizo un excelente análisis de la situación política. Lo criticamos, lo combatimos pero como dice el pueblo “deseos no empreñan”. En política no siempre pasa lo que uno quiere, sino lo que tiene que pasar.

La MUD-G4 y la oposición en general no vive un buen momento. En muchos Estados, la oposición desapareció. No existe. Nadie la recuerda o no son referencias. Carabobo, Monagas, Falcón, Delta Amacuro, Portuguesa, entre otros, no tiene la oposición candidatos con “recall”.

Algunos piensan que “no importa, quien salga de la oposición ganará” en castigo al mal gobierno del PSUV.

Ello no ocurrirá por obra y gracia del espíritu santo. Hay que trabajar en reconectar ese liderazgo.

El valor de la tarjeta de las “manitos” MUD no es el mismo que en el 2015. Los “contrarios” al chavismo no pueden dormirse en los laureles.

Su mayor esfuerzo debe ser lograr la unidad, la de sentimientos, de confraternidad.

Deben tener claridad acerca del enemigo que enfrentan: sin escrúpulos, capaces de cualquier cosa. Discípulos fieles de Machiavello.

El PSUV no es un partido. La excusa ideológica es una secuela de principios o de normas para el funcionamiento de las mafias modernas, de marketing 2021. Tener el poder para seguir negociando los intereses de la nación.

Carecen de simpatías mayoritarias, no obstante tienen la primera minoría militante.

Olviden que habrá garantía o condiciones. No será un problema de quien tenga más votos, el asunto es derrotar la tecnología fraudulenta del CNE, la parcialidad del plan República, los recursos financieros del régimen: dólares, gasolina, etc y como si fuera poco la violencia de los grupos paramilitares del chavismo.

MUD

AD Ramos Allup ya tiene su tarjeta ADelante y eso por sí solo no le suma. El país dejó de ser adeco o copeyano, es mucho menos chavista igualmente. El problema es que en el PSUV, manejan estructuras con obediencia militar, disfrazada de disciplina. Saben jugar bien. Lo han demostrado. Son más militantes y con mayor sentido de pertenencia sus miembros. Ellos están claros de lo que les viene si pierden el poder.

No basta querer derrotarlos. Hay que saber y poder derrotarlos.

Voluntad Popular lejos de crecer, ha desaparecido. ¿Por qué?

Parte de la explicación la encontramos en la página web de la USAID:

“Dentro de Venezuela (más de $158 millones): Dentro de Venezuela, USAID está proporcionando más de $30 millones en asistencia humanitaria para salvar vidas a través de organizaciones imparciales, tanto internacionales como locales. Además, USAID ha comprometido $128 millones para apoyar a defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil, medios independientes y supervisores electorales en Venezuela, así como para ayudar al gobierno interino y a la Asamblea Nacional elegida democráticamente a seguir desarrollando planes para recuperar la economía e implementar servicios sociales durante una transición a la democracia”.

Voluntad Popular, tampoco es un partido. Es un negocio.

ZULIA

Diosdado enterró a muchos, Cabimas,Machiques, Guajira, Miranda, Padilla y La Villa, son los municipios donde más hubo manipulaciones y ventajismo por parte de algunos postulados…algunos pudieron, otros no. La eliminación de los protectores deja a algunos dirigentes del Psuv sin músculo en algunos municipios.

Ciertamente Omar Triunfo pero no como anunció. Arias asume la oposición. En un audio, que dimos a conocer en Twitter, acusa a Diosdado de “mentiroso” y pide apoyar a Caldera.

Arias aún no sale de su asombro, no puede creerlo. Al oírlo recordé la vieja canción de Los Terrícolas, que inmortalizó la frase de Federico García Lorca “Y yo que me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido…”

No negamos que no veíamos a Omar triunfador. Empero, cuando analizamos al personaje en varias de mis columnas, no menospreciamos sus condiciones. Dijimos que no era el mismo Omar de cuando fue Alcalde. También hablamos de Luis Caldera como “outsider”. Su debilidad radica en no ampliar su entorno. En esta fase y muy a pesar de lo expresado por Arias, vemos muy difícil su derrota frente a Luis Caldera. De hecho fuimos los únicos que dijimos la verdad de la consulta, vía texto, de la dirección nacional del PSUV al colocar a Luis Caldera. Mientras que medios nacionales colocaron a Arias.

Nadie se explica cómo clasifica Magdelis del entorno de Arias y no esté.

¿Qué pasó en el PSUV? Cuatro gobernadores no repiten. Dos 4F, fueron excluidos, ni siquiera perdieron. En Caracas, a juro imponen a Pedro Infante. En Sucre, sacan del juego a un joven gobernador como Erwin Rojas, con mucho mejor perfil que los que quedaron, igual en Lara, donde no clasificó Luis Jonas Reyes, Alcalde de Barquisimeto y quedan los más desconectados con la realidad. ¿O será que también hay un pacto para regresar ese estado a Henri Falcón?

Entre Arias y Omar Prieto, ¿Cuál es el mejor para enfrentar a ese “zoon politikom” llamado Manuel Rosales? Entonces ¿Por qué colocar al más “derrotable” y no al que menos ruido generaba?

La cuestión es que Prieto no es “mocho” y para derrotarlo, la diferencia debe ser de 10 a 1. El chavismo no regala nada.

Una parte de la historia no la sabemos. Arias escoge el camino del enfrentamiento y asume la jefatura de campaña de Luis Caldera y apoyara a Rosales de ser necesario.

En los próximos días y horas, Arias pudiera formar parte del cementerio político del chavismo. “La revolución, como Saturno, devora a sus propios hijos”, dijo Maximilien Robespierre,revolucionario francés del siglo XVII conocido como “El incorruptible”.

Arias deberá conformarse, con seguir al frente de la ubicación de contratistas petroleras interesados en hacer negocio con el régimen. Los hombres como Arias no piensan así. Se siente burlado. Pasaron a segunda fase, algunos nombres que no los conocen ni en sus casas…y él ¿No pasó?

El Votometro de Arnaldo “Moñoño” Piña acierta el 90% de los pronósticos en cuanto a los más postulados a las alcaldías de los municipios del Zulia…

Di Martino tampoco fue favorecido. Nicolás le negó el regreso y en sus comunicados el ex alcalde pide votar por Luis Caldera para la gobernación. No dice nada con respecto a Maracaibo.

Vuelve el tema de los arreglos

Manuel Rosales, montara en Bicicleta, patineta, jugara trompo, tomara café en pocillo sucio, bailara cumbia…todo lo que sea para ganar

El mejor candidato teóricamente para Rosales, de ser él como todo indica el candidato de los contrarios al chavismo, es Omar Prieto. Mucho más por el odio, por la forma en que logró su triunfo. Se dice que ese es el acuerdo. ¿Se repetirá la confrontación anterior OP vs MR? Muy probable.

Los chavistas no negocian triunfo. Para derrotarlos debes obtener una votación grosera y “arreglarte”.

Aún no habilitan a muchos.

Todos los estudios de opinión favorecen a Rosales. Su nivel de rechazo es superior pero es el que sale mejor. Ojala empiecen a comprender que en una región destruida, el primer interés no es el electoral.

Evidentemente que las empresas de encuestas, de medios, venden por razones obvias lo contrario.

Los líderes contrarios al chavismo deben buscar los conectores para reencontrarse con los electores.

Para la Alcaldía de Maracaibo en la oposición está Juan Carlos Fernández, sigue encabezando las preferencias populares. Marco Rivero del PCD lucha por romper ese esquema y en San Francisco, Gustavo Fernández solo espera el “play”.

Fernández dice que cuenta con las tarjetas de Fuerza Vecinal, Copei, Lápiz, Puente, MR, el partido de Eduardo Fernández. El quiere que lo apoye UNT, PJ, AD, “yo no ando rompiendo sino uniendo”. Con el partido nacional él dice que es más fácil negociar.

Una mala apreciación de Fernández es menospreciar a Willy Casanova. A mi juicio, tiene muchos elementos positivos. No se vende como chavista. Ha cometido errores de gestión como es el tema impositivo y carece de dureza ante algunos escándalos de gente que lo rodea como Los Boza.

PORTUGUESA

El periodista Enrique López me informa: “En el ambiente, se dejan escuchar varios nombres de aspirantes a los cargos tanto dentro de la oposición, la ni-ni como es el caso de “La negra” Antonia Muñoz, con el apoyo del Partido Comunista de Venezuela (PCV), que tildan de traidora del proceso; así como el burgomaestre, Oswaldo Zerpa con el partido Puente; y por otro lado los del oficialismo, mantienen una guerra Interna, que detallaremos en breve” “…asoman sus nombres a la gobernación: Iván Colmenares, un poco cuesta arriba, ya que está enfermo de un pie y viene, gracias a Dios saliendo del COVID-19; por su parte, María Beatriz Martínez, con apoyo de arriba; José Ruiz Parra, se queda solo con el auspicio del partido de Henrique Salas Römer, Proyecto Venezuela; en cuanto al ingeniero Luis Rosales con el novel movimiento, Compromiso País COMPA, arrancó hace algunos días; le siguen Hermes Cortez, escalando un poco como dijera el colega periodista, Grossman Parra Pinto…; Juan Sánchez secretario general de Copei y otros no menos importantes, y lo que aún está por agregar el G-4. Del lado oficialista, a Rafael Calles Rojas le quitaron su nominación al palacio de la carrera quinta frente a la plaza Bolívar, por su nada transparente, última gestión, según un gran número de portugueseños…” “…Para las alcaldías, el lado opositor tienen aseguradas hasta ahora, por lo menos seis, son ellas, la de los exalcaldes de San Rafael de Onoto, no pierde el Hijo del Pueblo, Edgar Miranda; en Guanarito, Valmore Betancourt, donde ya lo dan como triunfador y en Sucre, Jobito Villegas, aún sin partidos políticos que lo apoyen; igualmente, la alcaldía de Guanare, el joven odontólogo y presidente de Copei en Portuguesa, Carlos Luis Pérez, si lo dejan los cogollos de Caracas, la información que tenemos es que le van a colocar un outsider en el municipio capital; sin embargo, Pérez tiene el apoyo de la calle, de independientes, grupos de electores, chavista y toda la base de Copei; junto a Avanzada Progresista, El Cambio, Primero Venezuela, Poder Laboral, Compa y Voluntad Popular entre otros. Mientras que en la municipalidad de Páez, David Zapata, dirigente municipal de Acarigua y sus parroquias, tiene experiencia por su gestión en la administración durante dos períodos, uno con su tío Pedro y otro con el hombre de la Operación Hormiga, el Dr. Dimas Salcedo, aunque para poder ganarle a los rojos, deberán ser candidato único (no unitario), ojo sino imponen a Edgar Rivero, quien por ahora cuenta por debajo cuerda con el respaldado de organizaciones políticas fuertes, debido a su designación junto a María Beatriz Martínez como voceros del Frente Amplio Venezuela Libre – Capítulo Portuguesa”

“Por otro lado, en el granero de Venezuela, Turén, se da como un hecho, la postulación a la alcaldía en los próximos días del ingeniero agrónomo, Gustavo Rattia, este último, pieza clave del movimiento Compromiso País, Compa, goza del respaldo de la gente y algunas organizaciones de la llamada oposición suave, el partido Poder Laboral, que tiene un alcalde en Portuguesa, pero que nunca respetó ni le cumplió a la organización como lo es Alirio Bonilla en Papelón, pero…todo depende si hay una unidad verdadera o por consenso, o tendrán que medirse, pues sino se quitarse de encima a Wilmer Rodríguez, quien está más rayado, que un tigre, pero este ultimo solo cuenta con los votos y respaldo de Henry Ramos Allup, ya que fue su “utilities” y chofer, además de su socio Bernabé, con Roberto Canela junto unas 12 personas y Henry Falcón de Avanzada Progresista”

“Aquí nos detenemos para referirnos al municipio Páez, donde de seguro se impondrá el profesor Rafael Torrealba, actual secretario general de gobierno, que se ha preparado para ello, aunque deberá esperar la decisión interna del PSUV, que le favorezca o el negrito de Sabaneta, Efrén Pérez, un poco cansado, por lo que tenido que pasar, tenga que dejar sus aspiraciones de un lado en esta ocasión, para dar paso a las nuevas generaciones, pero se la verá fea, el hermano de Francisco, si piensa ganarle a uno de los dos opositores como David Zapata o Edgar Rivero”

“Retomado el caso de Guanare, sin discusión, Carlos Luis Pérez, ganaría fácil, debido a la pésima gestión de Oscar Novoa, que no presenta ninguna obra en la capital…” “…a Mariana Lerín, habrá que trabajar bien duro, en unidad monolítica con los diversos sectores, el resto de aspirantes no aparecerán ante la polarización reinante. El final será de fotografía entre Lerín y Pérez”

MIRANDA

David Uscategui quiere, el obstáculo es Capriles quien sí definitivamente dice que va, no quedará para más nadie. En el chavismo damos por descontado el triunfo de Héctor Rodríguez. A Elias Jaua le dijeron “chao”. Tema delicado pues en esta región ya la zona capital no arroja más votos que el area más marginal como barlovento.

CARABOBO

Por el lado psuvista, sigo sin ver problemas en la reelección de Lacava. Lo ponen a sufrir para doblegarlo, someterlo. La pelea será Lacava vs Vielma. Para ganar en estos procesos del PSUV, lo que menos se necesita son votos. En la oposición, no es de extrañar que ante la ausencia de ofertas, regrese la versión de “papi-papi”, de Salas Feo, a quien no le agrada el apellido de la madre y se identifica como Salas Rommer. Otros esperan por las habilitaciones para tomar el avión. Pueden perder varios vuelos…o quedarse esperando o viviendo en un aeropuerto como aquella vieja política de un ruso en New York interpretado por Tom Hanks.

REGIÓN CAPITAL

Es que a Guaido no se le ocurre nada bueno. ¿Lanzar a Gilber Caro en Caracas? Sin comentarios

En el lado opositor, la aspiración de Antonio Ecarri se consolida cada día. Antonio tiene el lenguaje, conoce como piensa el caraqueño. Otros deben improvisar. La encuesta Varianza lo ratifica en su deseo de ser Alcalde. UNT, tiene a Caribas y como otra broma de mal gusto, torpeza o que se yo, Guaidó propone a Gilber Caro. Por el oficialismo, un nombre del que canta de otro modo, Pedro Infante. Un protegido de Nicolás, pareciera destinado a ser el candidato.

