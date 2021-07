(02 de julio del 2021. El Venezolano).- El pasado sábado 5 de junio, cerca de 200 personas convocadas para la jornada de vacunación masiva realizada en la Escuela Básica El Educador, ubicada en la parroquia Jacinto Plaza del municipio Libertador, estado Mérida, recibieron dos dosis de la vacuna Sinopharm en lugar de una, como debía ser. La Alianza Rebelde Investiga (ARI) integrada por El Pitazo, Runrunes y TalCual pudo conocer que el error ocurrió por desconocimiento del personal sanitario que preparó las vacunas ese día.

Luego de percatarse de la sucedido, las personas vacunadas de ese grupo fueron convocadas el lunes 28 de junio, para extraerles muestras de sangre y evaluar las consecuencias de la aplicación doble. Uno de los afectados dijo a El Pitazo que fue ese día, el propio personal de salud reconoció el error ante ellos, y les explicaron que los exámenes de sangre permitirían hacerle seguimiento a la respuesta orgánica a la vacunación.

«El daño, por decirlo de alguna manera, ya está hecho. A mí gracias a Dios no me dieron efectos fuertes. Solo dolor en el brazo y a los dos días mucho sueño y dolor de cabeza, pero sí supe que le pegó fuerte a mucha gente que se vacunó ese día. A mí me llamaron a la semana de haberme vacunado para preguntarme cómo me había sentido después de la vacuna. Dijeron que era parte del seguimiento a la vacunación», dijo uno de los afectados que prefirió omitir su nombre por temor a represalias y quien además rechazó que le tomaran la muestra sanguínea.

El Pitazo trató de contactar a Ramón Nieves, autoridad única de salud designada por la administración de Nicolás Maduro en Mérida, así como al presidente de la Corporación de Mérida (Corpomérida), diputado Jehyson Guzmán, quienes han sido voceros de la vacunación anti covid-19 en el estado, para solicitarles información sobre lo sucedido, pero no hubo respuesta. Una fuente extraoficial, vinculada al oficialismo en Mérida, sí confirmó el error cometido.

Desorganización y falta de instrucción

La persona afectada por la doble dosis informó que la jornada de vacunación de ese día fue desorganizada y no se respetó el orden de llegada para aplicar las inyecciones. Dijo, además, que él había recibido el mensaje de texto con la notificación para ir a vacunarse el jueves 3 de junio, pero ese día le dijeron en el centro de vacunación que fuera el sábado, porque ya no había cupo.

«Todo fue muy desorganizado. El sábado los primeros que llegamos hicimos una lista para organizarnos por orden de llegada. Yo había quedado de 37, pero se colearon muchas personas. Cuando por fin me pasaron, me dieron el número 150. Yo llegué a las 7:30 de la mañana y me vacunaron como a las 10:30. Además, nadie nos preguntó si teníamos algún malestar o enfermedades. Tampoco nos dijeron qué efectos podía tener la vacuna. No nos dijeron nada de nada. Nos vacunaron como inyectando ganado», dijo.

¿Qué efectos tiene recibir una dosis mayor?

ARI conversó vía telefónica con Manuel Figuera, vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, para conocer, a propósito de este hecho, cuáles podrían ser los efectos de recibir una dosis mayor de vacuna anti covid-19. El infectólogo aseguró que las consecuencias pueden ser una mayor intensidad en los efectos secundarios que comúnmente causan las vacunas, así como mayor inmunidad en los vacunados.

«La vacuna de Pfizer venía en viales de cinco dosis y pasó en otros países que pusieron a las personas la ampolla completa, lo cual implicaba cinco dosis. Esas personas se vigilaron por un tiempo para ver si había algún problema en general y afortunadamente no hubo ningún tipo de problemas con ellos. Cuando hay un error de ese tipo, por supuesto que hay que reconocerlo y evaluar cuáles fueron las fallas, evaluar cuál es la capacitación que se le está dando al personal que está inmunizando», dijo Figuera.

Los países donde se cometieron errores de este tipo con la vacuna elaborada por Pfizer fueron Italia, Australia, Israel y Alemania, según información difundida por medios de comunicación. Esto ocurrió porque la vacuna de Pfizer venía en presentación multidosis en un mismo vial, y las personas que administraron las inyecciones desconocían esto.

Se han podido vacunar el doble de personas

Si bien la inyección de dosis doble que se aplicó en Mérida no supone riesgos para la salud de los vacunados, Figuera señala que se hubiese podido vacunar al doble de personas poniéndoles una sola dosis en lugar de dos, situación aún más lamentable en un país como Venezuela, donde se ha vacunado a apenas cerca del 5% de la población.

«El problema de que esto ocurra es que si pusieron doble dosis a 200 personas, lamentablemente dejaron de vacunar a otras 200 personas que pudieron haber sido vacunadas, entonces estamos malgastando la dosis utilizándolas de un modo inadecuado y eso evita que más personas puedan estar siendo vacunadas», dijo Figuera.

Según el reporte emitido por fuentes oficiales en Mérida el jueves 1° de julio, más de 100.000 personas han sido vacunadas en el estado, algunas solo con primera dosis y otras ya con ambas. Esta cantidad, que representa cerca del 12% de la población del estado, incluye al personal sanitario, immunizado antes de que se iniciara la vacunación masiva en la entidad.

Tal Cual