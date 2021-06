(28 de junio del 2021. El Venezolano).- El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, informó el domingo 27 de junio que las fronteras del país insular se reabrirán el próximo 17 de julio solo a las personas que ya están vacunados contra la covid-19, por lo que aquellos que no estén inmunizados no podrán ingresar al país.

«Los no nacionales de Trinidad y Tobago que no estén vacunados contra la covid-19 no podrán entrar a Trinidad y Tobago», subrayó.

De esta forma, Trinidad y Tobago sigue el ejemplo de España, país que a principios de junio abrió sus fronteras a los turistas que estén vacunados con fármacos específicos.

Rowley indicó que el Aeropuerto Internacional de Piarco, terminal aérea considerada como la principal de la nación caribeña, abre sus puertas a los extranjeros.

Advirtió que aquellos que lleguen sin vacunas tendrán la posibilidad de permanecer 14 días en cuarentena y con supervisión del Estado, según la disposición sanitaria de las autoridades de ese país.

En ese sentido, el primer ministro de Trinidad y Tobago agregó que algunos hoteles aprobados por el Estado serían los utilizados como instalaciones para albergar a las personas que lleguen y deban pasar por el periodo de cuarentena.

Keith Rowley subrayó que también hay planes junto a otros países de la Comunidad del Caribe (Caricom) para implementar un sistema de digitalización en el que las personas que deseen viajar puedan proporcionar su información personal según se solicite a través de una aplicación.

«Este sistema ya está implementado en algunos países caribeños. Usaremos el mismo sistema y, por lo tanto, debería funcionar con relativa fluidez y será implementado para poder ponerlo en funcionamiento en dos semanas», agregó Rowley.

Se espera que Trinidad y Tobago reciba 4.000 dosis de vacunas provenientes de San Vicente y las Granadinas en los pocos días para ayudar en el proceso de inmunización.

Hasta la mañana de este lunes 28 de junio, en Trinidad y Tobago se registran 32.198 casos de personas infectadas por la covid-19, de las cuales 23.873 se han recuperado y 817 han fallecido desde el inicio de la pandemia.

Con información de EFE/Swiss Info