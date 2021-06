(27 de junio del 2021. El Venezolano).- Por medio de la presente les hago llegar la información completa sobre mi caso de salud: mi nombre es BERGICA NORELLIS SANTANA DE RUJANO tengo 43 años cedula 12928696 soy persona con discapacidad Fisico-motora neurológica severo con prótesis de columna vertebral (2 barras y 4 tornillos de titanio) con 4 operaciones de columna, actualmente me encuentro postrada en cama sin movilidad en los miembros superior e inferior izquierdo desde hace años, con alto riesgo de quedar cuadripléjica ya que las 3 hernias cervicales se salieron de la columna y arrastraron parte de los discos lo que me causa crisis convulsivas severas ya que no me llega oxigeno suficiente al cerebro.

Llevo 4 años solicitando ayuda al gobernador del estado donde vivo ( edo Bolivar) pero sin solución en concreto según me dicen no hay presupuesto se han contactado conmigo varios funcionarios de la gobernacion pero sin respuesta. La ultima licenciada que vino es la que mas me ha ayudado con apoyo cada dos meses con tratamiento me donaron un aire acondicionado y a mi hija de 6 años este diciembre le dieron niño jesus pero la solución que realmente necesito que es la operación no me la dan. Y yo no cuento con los recursos economicos para cubrir costo de las protesis e intervención quirurgica el cual es de un total de 5.500$ aproximadamente.

Por eso me veo en la necesidad de solicitar su apoyo. Por wasap le envio fotos mias. Informe medico. Presupuesto de protesis y operación. Imagenes de la resonancia e informe de la resonancia. Ya que por email no se van por falta de wifi y los datos moviles no son buenos…NOTA: LOS PRESUPUESTOS NO ESTAN ACTUALIZADOS PORQUE SON TANTAS LAS VECES QUE HE PEDIDO ESO QUE YA NO ME LO DAN EL DR ME DIO UN MONTO POR WASAP Y LA SRA DE LAS PROTESIS IGUAL.

Mi número de telefono es +584128681104

Correo:[email protected]

Mil gracias Dios les bendiga