(26 de junio del 2021. El Venezolano).- LA ANOTACION del colombiano Luis Díaz ante Brasil, el mejor gol en lo que va de Copa America. A los cafeteros les faltó orden en los minutos finales para sorprender a los favoritos anfitriones…El rey Pele logró muchas cosas importantes con la canarinha, ganó tres mundiales y es su goleador histórico con 77 dianas en 99 cotejos, le sigue Neymar con 68 en 108…“Peseiro debe fomentar un trabajo en equipo y lo importante es conseguir identidad y funcionamiento”, palabras del profesor Richard Páez. El ex seleccionador nacional actualmente se encuentra vacacionando por Estados Unidos, en la localidad de Cincinnati, visitando a su hijo Ricardo…Repunte impresionante que tenido Estudiantes, bajo el mando de Leonel Vielma, con técnica, orden y contundencia. El grupo occidental ha sido el más parejo de los tres…Gran Valencia sigue siendo el conjunto revelación. Con una nonima modesta, han venido sumando resultados positivos desde el comienzo del campeonato. Este deporte se valora en esfuerzo y se suma en goles, el que la meta se impone…Tras la victoria ante Portuguesa, el embalado Deportivo Táchira sigue sin otorgar libertades en el estadio “Pueblo Nuevo”. De por vida el joven estratega Juan Domingo Tolisano, tiene su foja de 42 victorias, 13 empates y 19 derrotas. “El viene a fortalecer nuestro trabajo y es un honor tenerlo con nosotros por las cosas buenas que aporta, además de ser una valiosa persona”, dijo en relación a Andrés Paz, una ficha de lujo para el cuerpo técnico del carrusel negriamarillo, tal como también lo expresa el fraternal colega, amigo y buena gente Carlos Luis Chacon, quien sigue derrochando clase y talento como comentarista en las transmisiones televisivas nacionales desde la ciudad de la cordialidad, formando una excelente dupla al lado del narrador Rafael “Conejo” Rodríguez. Que sigan los éxitos. Los tachirenses siguen en la cima de su llave, con una maquinaria compacta y juego asociado…Monagas con una recuperación estupenda, ya con cuatro triunfos seguidos. Es que los orientales de Jhonny Ferreira están para grandes cosas…SE SIENTE el poderío ofensivo de José Altuve, quien luce transformado, en comparación con el bajo rendimiento que tuvo en la zafra anterior. El aragueño tiene estadísticas para ser nombrado jugador del mes. Indudablemente que estamos en presencia de uno de los mejores segunda base de todos los tiempos. Por cierto que el bateo colectivo de los Astros, ocupa el primer lugar de las Grandes Ligas, con un Michael Brantley comandando el departamento. El jardinero cuando esta saludable es una maquina de conectar batazos, pero tiende a lesionarse muy seguido…Wander Franco copó la escena el pasado martes en su debut con Mantarrayas. El prospectazo dominicano tuvo una actuación descollante, ligando de 4-2, incluyendo cuadrangular y haciendo historia con apenas 20 años de edad. Le dicen el “Patrón” y batea a las dos manos. Tampa Bay no la ha pasado bien en los últimos días. Recientemente tuvieron la peor racha perdedora, cosa que no ocurría desde el 30 de marzo del 2018…También es noticia la racha jonronera del jardinero Kyle Schwarber con los Nacionales, tras convertirse en el séptimo pelotero de la historia que conecta ocho estacazos en cinco encuentros. Lo observamos en la grafica…Mal momento para los Cardenales de San Luis, luego que sus lanzadores bajaran el rendimiento…Sorprendente lo del asiático Oliver Otani, quien lanza y batea a la perfección con los Angelinos. El japonés esta conectando vuelacercas y ponchando rivales a un ritmo demoledor, un verdadero fenómeno…LOS HERMANOS LAIRET Cruz y Luis, siempre son recordados por sus hazañas en la liga venezolana, cuando dieron el máximo con los Guaiqueríes, en su natal Nueva Esparta, ganando seis torneos seguidos desde el 77 al 82. Luis vio acción en 329 juegos, anotó 4103 puntos, mientras que Cruz lo hizo en 402, anidando 4896. Al cuadro insular lo sigue en logros consecutivos la tropa de Trotamundos, que obtuvo cuatro, desde el 86 al 89…Freddy Chavier era todo un caballero y gran pana, icono de los comentarios y estadísticas del básquet. Un hombre valioso de principios y valores, humilde y laborioso. Mis palabras de condolencias a familiares y amigos de este hijo ilustre de Cabimas…Se terminó el espacio…Mis respetos para todo el país.