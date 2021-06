(25 de junio del 2021. El Venezolano).- Hace dos años que el diputado Richard Blanco salió huyendo de Venezuela para no ser apresado por el régimen de Nicolás Maduro quien había dado ordenes a los cuerpos de seguridad para su captura y ser llevado a prisión. “Luego del allanamiento y posterior auto de detención e inhabilitación para ejercer cargos públicos, dictados por la ILEGAL Asamblea Nacional Constituyente, dirigida por la corporación criminal que gobierna Venezuela, decidí buscar refugio en Buenos Aires. Llegué el 25 de junio del 2019. Bajo el gobierno del presidente Macri y no sabía cuánto tiempo estaría acá, era lo que más me preocupaba, era estar fuera de mi patria”.

Así se expresó Richard Blanco hoy 25 de junio al recordar que hace exactamente dos años que tuvo que abandonar su patria por pensar distinto y no quedarse callado frente a los atropellos cometidos y sigue cometiendo el régimen chavo-madurista, agregando que “a las pocas horas de haberme instalado para pasar la noche, hablé un largo rato con mi madre Hilda, pero lamentablemente el día 26 de junio a unas pocas horas, una llamada de Venezuela, en la madrugada me dejo sin aliento: mi madre había fallecido, eso me partió el alma, pero se que tenía que seguir adelante. No podía ir a su entierro y en ese momento recordé a tantos hermanos venezolanos en el exilio, que han tenido y siguen pasando por este terrible dolor, sin embargo, debía seguir en la lucha”.

“A partir de ese momento me he dedicado a asistir a cuanto escenario pueda a pedir ayuda mientras dure mi estadía en este país que me abrió sus puertas”, precisa y agrega Blanco, “considero que en este momento hace falta una verdadera conducción política en la oposición de mi país donde estén los mejores con ética, moral y estrategia para conquistar la Libertad y Democracia secuestrada”, sentenció.