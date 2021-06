(25 de junio del 2021. El Venezolano).- Padecemos los efectos de un sistema político que no respeta las reglas de la democracia. Que no cree en la alternabilidad. Que no respeta la separación de poderes. Que banaliza la libertad personal y de opinión. Que no respeta la propiedad privada.

Ese sistema político transformó a las Fuerzas Armadas en un brazo politico del régimen. Usa al Poder Judicial como “garrote político” contra la disidencia.

El irrespeto hacia el Poder Judicial llega al extremo que la ejecución de una orden de cualquier juez es condicionada a la voluntad del militar de guardia. En los Circuitos Judiciales las decisiones no se toman si antes no son validadas por los “Comisarios Judiciales”

Los medios de comunicación que aún se mantienen es porque han sucumbido a la presión de Conatel y deben hacer “auto censura” antes de transmitir so pena de cierre del medio.

El régimen entregó la soberanía venezolana a Cuba y por vía de consecuencia a Rusia, China, Irán y otros “asociados”

El salario integral de un trabajador es de 3.2$ mensuales (0.10$ diarios), según el último “aumento” del 1° de Mayo. La Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi) 2020, elaborada por la UCAB, sostenía que la pobreza en Venezuela afectaba al menos a 94% de la población.

El FMI divulgó en su último Informe sobre perspectivas de la economía mundial, que Venezuela aparece como el país más pobre del continente.

No hay gasolina, ni gasoil, en consecuencia la eventual distribución de una muy precaria producción se hace imposible. Viajar de Maracaibo a Ccs es una odisea que cuesta una fortuna. Los aeropuertos son espacios abandonados y vacíos que evidencian el fracaso del régimen.

La población famélica debe caminar kilómetros para asistir a sus centros laborales, pues el transporte público desapareció por la carencia de combustible, repuestos o seguridad.

Las universidades son “cementerios académicos” donde despareció el contagiante bullicio de sus alumnos, cómo hace un profesor que gana 3$ al mes para dar clases?

o cómo puede un estudiante cursar estudios si en su casa además que no hay agua, ni electricidad, tampoco amaneció comida?

Enfermarse es una sentencia de muerte, los “centros de salud” (o campos de la muerte?) carecen de dotación de insumos o de equipos. Los médicos no cuentan con apoyo alguno y sus “salarios” apenas llegan a 3-5$ mensuales, ni hablar del personal paramédico.

Aqui es cuando surge mi inquietud… Éstos problemas (que faltan muchos más) se solucionan designando gobernadores o alcaldes, en un proceso “electoral” carente de transparencia? O serán los diputados a los Consejos Legislativos los que solucionarán esos problemas?

Solo cambiando el sistema político lograremos la transformación que requiere Venezuela y para ello es necesario un Cronograma Electoral que incluya Elecciones Presidenciales y Parlamentarias. De resto es solo apariencia de cambio pero nada sustancial !!!

