(24 de junio del 2021. El Venezolano).- Seis de cada 10 hogares del estado Zulia declaró haber consumido una vez o dejado de comer en todo el día, entre una y cuatro veces a la semana, según el informa Seguridad Alimentaria en Zulia-Marzo 2021, publicado por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez).

El estudio fue realizado con una muestra de 1.200 hogares en los cinco municipios de la región zuliana con mayor población: Maracaibo, San Francisco, Cabimas, Mara y Lagunillas.

“Pedir alimentos prestados entre una y siete veces a la semana fue una situación reportada en 5 de cada 10 hogares. En menor proporción, 3 de cada 10 hogares comió dependiendo de la ayuda de vecinos, amigos o familiares que viven en el país, en lo que 6 de cada 10 hogares dependió de la ayuda de familiares en el exterior para alimentarse”, se lee en el estudio que presentó la organización no gubernamental este miércoles 23 de junio.

Según la investigación cuatro de cada 10 hogares del estado Zulia consumieron siete veces a la semana alimentos que menos les gusta o más baratos. El estudio también arrojó que cuatro de cada 10 personas afirmaron haber dejado de desayunar, almorzar y cenar entre tres y cuatro veces a la semana.

Otro de los datos ofrecidos por Codhez es que cuatro de cada 10 zulianos disminuyó el tamaño de las porciones de la comida siete veces a la semana.

Cambian bienes por comida

“Ocho de cada 10 hogares durante la semana tuvo que vender o intercambiar bienes personales por o para comprar comida;y 7 de cada 10, trabajó a cambio de alimentos entre una y siete veces a la semana. Sin embargo, el elemento que más afecta a las familias zulianas es el alto precio de los alimentos. En efecto,8 de cada 10 hogares afirmó que la carestía de los alimentos es el gran obstáculo para su compra”, dice el documento.

La ONG señala que el estudio da cuenta de la permanencia de inseguridad alimentaria en los hogares del estado Zulia, y esta se configura por los obstáculos para la producción, distribución y comercialización de alimentos como por la adaptación de severas estrategias de sobrevivencia, poca variedad dietética y discontinua frecuencia de consumo, malos hábitos alimenticios, y programas estatales de alimentación ineficientes, lo que en conjunto deriva en graves limitaciones para el acceso y la disponibilidad de alimentos entre los hogares zulianos, intensificadas por la pandemia.

El informe de Codhez arrojó que nueve de cada 10 personas que fueron entrevistadas en los cinco municipios zulianos, indicaron tener una percepción negativa de la situación actual en las comunidades donde habitan.

Codhez señala que el 55,4% de los hogares tiene un ingreso mensual entre 10 y 50 dólares; Mientras que 7 de cada 10 hogares gasta entre menos de 5 y 50 dólares en compras mensuales de comida.

“Esto es consistente con el hecho de que la crisis económica sea la principal preocupación de los zulianos: 4 de cada 10 hogares expresa su malestar por los problemas asociados a la inflación, falta de dinero en efectivo, desempleo, insuficiencia de ingresos, entre otros”, se lee en la investigación.

La organización radicada en el estado Zulia explica que la situación de los zulianos entrevistados ha forzado a miles de familias a adaptar estrategias de sobrevivencia para acceder a los alimentos cuando no tienen suficientes recursos o dinero para poder adquirirlos.

La dieta

En el informe de marzo, la organización evaluó la diversidad dietética y la frecuencia del consumo de alimentos en los hogares encuestados de los cinco municipios más poblados de la región zuliana.

Para determinar el Puntaje de Consumo de Alimentos (PCA) Codhez se centró en ocho grupos de alimentos diferentes durante el transcurrir de una semana.

De los 1.200 hogares zulianos encuestados por la organización defensora de derechos humanos, 93% presenta un PCA aceptable; 7% un PCA limitado; y 1% un PCA pobre.

“En este orden, 8 de cada 10 hogares consumió cereales, plátanos y tubérculos entre seis y siete días a la semana; 9 de cada 10, consumió granos entre cuatro y siete días a la semana; 8 de cada 10, consumió vegetales entre dos y cuatro días a la semana; 8 de cada 10, no consumió frutas durante la semana; 8 de cada 10, consumió carnes, huevos, pescado y mariscos entre tres y cinco veces a la semana; 5 de cada 10, consumió lácteos entre dos y tres días a la semana; 10 de cada 10, consumió aceites y grasas durante toda la semana; y 5 de cada 10, no consumió azúcares durante la semana”, revela la investigación.

La ONG explicó que en cinco de cada 10 hogares zulianos no se desayuna, y en tres de cada 10 no se cena. “En ambas comidas las combinaciones más comunes son arepa con queso y arepa con huevo. En el almuerzo la mayoría come pasta con verduras, huevos con arroz, y arroz con verduras y granos”, señalan.

Con información de Efecto Cocuyo