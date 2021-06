(24 de junio del 2021. El Venezolano).- El venezolano Alfonso Mestre clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 al realizar la marca A en el evento de 800 metros libres, durante el primer día de los Campeonatos de la Confederación Centroamericana del Caribe de Natación Amateur (Cccan).

“Superfeliz de finalmente clasificar a Tokio. Mejor marca 7:50.81. Estoy superfeliz, no tengo palabras para describir lo feliz que estoy en este momento. Este es mi sueño de toda mi vida y finalmente lo estoy logrando hoy en día. ¡Arriba Venezuela!”, dijo el joven de 19 años, que entrena en el Caparra Country Club de San Juan, en un comunicado difundido este jueves 24 de junio por la Federación Puertorriqueña de Natación.

La prueba se lleva a cabo en el Natatorio de San Juan, en Puerto Rico. Mestre hizo la marca durante los 1.500 metros liso donde solicitó que le tomarán el split cuando completara los 800 metros.

El reloj paró en 7:50.81 haciendo la marca olímpica. El registro solicitado por la Federación Internacional de Natación era de 7:54.31.

“Realmente esto es mi vida. Yo he trabajado por este mismo momento 19 años y a los 19 años he logrado clasificar a Tokio en los 800 metros libres. Estoy super contento y no puedo describir lo que siento en este momento. Voy a dejar a Venezuela en lo más alto posible”, añadió el estudiante de la Universidad de Florida, conocidos como los Gators en la Ncaa.

Finalmente, el venezolano finalizó con medalla de bronce en los 1.500 metros.

El evento continuará este jueves 24 de junio con preliminares en 200 combinados, 50 mariposa, 100 pecho y 200 libre en ambas ramas. En la tarde, será la fase final desde las cinco y media de la tarde, hora local.

La Confederación Centroamericana y del Caribe de Natación Amateur se constituyó el 16 de diciembre de 1947 para trabajar en el desarrollo de la natación. Actualmente, 24 países son miembros activos.

Es la organización representante de estos países en la Zona 2 de la Unión Americana de Natación (Uana, por su sigla en inglés), auxiliar de Centro Caribe Sports, Panam Sports y de la Federación Internacional de Natación en la Zona.

Con información de EFE.