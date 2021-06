(23 de junio del 2021. El Venezolano).- La expresidenta del Consejo Nacional Electoral Indira Alfonzo fue incorporada nuevamente al Tribunal Supremo de Justicia como presidenta de la Sala Electoral del Poder Judicial; hecho que fue tildado de «altamente preocupante» por la abogada y diputada de la Asamblea Nacional electa en 2015, Tamara Adrián.

A su juicio, el regreso de Alfonzo al TSJ luego de haber ocupado la presidencia del CNE, es una violación a la Constitución porque cuando se cambia de un cargo público a otro se debe renunciar al puesto que deja y no debería darse ese fenómeno que ocurre con la magistrada.

“De acuerdo con la Constitución, que tanto ha violado el régimen, resulta que cuando alguien ejerce un cargo público y pasa a tener otro destino público, sea este espurio o no, y lo ejerce, pues está renunciando al cargo inicial, y no es como Ave de Fénix; que ahora lo ves, ahora no lo ves; antes eras, ahora no lo eres y ahora vuelves a serlo sin solución de continuidad”, explicó.

Tamara Adrián pidió a la comunidad internacional estar alerta ante las violaciones que se hacen contra las leyes y la misma Carta Magna de nuestro país, diciendo además que su nombramiento no se hizo por los canales correspondientes.

“Esto debe ser denunciado y del conocimiento internacional. Esta persona no puede ser considera integrante del TSJ, además de que su nombramiento fue ilegítimo inicialmente”, alertó la abogada.

Indira Alfonzo ocupó la presidencia del Consejo Nacional Electoral para la organización de las elecciones parlamentarias de 2020, que dio como resultado una Asamblea Nacional con mayoría oficialista.

La organización Acceso a la Justicia denunció irregularidades cometidas por el TSJ porque autorizó a tres de sus miembros a tener dos cargos dentro de la administración pública de forma temporal y sin tener que renunciar a sus puestos.

Esta ONG cuestionó que el máximo juzgado haya permitido a las magistradas Jhannett Madriz Sotillo, Indira Alfonzo y Gladys Gutiérrez ocupar los cargos en la Embajada en Panamá y en el Consejo Nacional Electoral (CNE), respectivamente, sin perder su condición de miembros del organismo rector del Poder Judicial.

Con información de Crónica Uno / Centro de Comunicación Nacional