(23 de junio del 2021. El Venezolano).- Fausto Romeo, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas (Andiep), se refirió, en una entrevista con Fedecámaras Radio, sobre las circunstancias del año escolar 2020-2021 y lo primero que condenó es que no existan estadísticas de ningún tipo al respecto y recordó que este es un problema que lleva años.

Enfatizó que no se tiene la certeza de cuántos niños están estudiando en todo el territorio ni tampoco se ha “dicho cómo vamos medianamente”. De la misma manera, Romeo agregó que estando a punto de finalizar el año escolar no pueda dar ningún balance porque no se tiene nada certero; no obstante, enfatiza: “Es necesario, urge, que los muchachos vuelvan a las escuelas, así sea de manera semipresencial”.

Para Fausto Romeo es absurdo que los estudiantes solo deban enviar a las escuelas y colegios carpetas con trabajos cuando ya van a cumplir 16 meses sin pisar ni una sola vez el plantel educativo. “Eso es una cuestión errada. Necesitamos que retornemos a las aulas con todas las medidas preventivas”, insistió, y explicó que tampoco habla del 100% de los estudiantes, pero agregó que es indispensable que las escuelas y colegios estén abiertos los días de lunes a viernes y los alumnos vayan unos días sí y otros no por algunas horas.

En este mismo sentido, dijo que esta última propuesta había sido enviada al exministro Aristóbulo Istúriz; pero rechazó que Eduardo Piñate, nuevo encargado de esta cartera ministerial, no haya abierto las puertas para ninguna asociación, ni haya planteado ningún tipo de reuniones. “Este ministro no se ha reunido con nadie. Se está abocando más a la parte política y no a la parte que conlleva la atención pedagógica”, detalló.

Añadió que entre la educación privada y la pública “hay una desigualdad muy grande” y se interroga a cuánto de los estudiantes del sector público les ha llegado una educación de calidad.

Por otra parte, Romeo reveló que en los dos últimos meses, el Ministerio de Educación ordenó que “aquellos estudiantes que participaron en un solo lapso y dejaron dos lapsos por fuera, sea el primero, el segundo o el tercero, quedan fuera del sistema y no pueden pasar (de grado)”, y se pregunta cuántos estudiantes están fuera del sistema: “¿Un millón 700 mil, un millón 300?”, dijo, pero es una cifra que se desconoce.

Sobre la vacunación contra la covid-19, Fausto Romeo exigió que el sector educativo en general sea incluido en el plan de inmunización y todos los integrantes del sistema educativo sean vacunados.