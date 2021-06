(17 de junio del 2021. El Venezolano).- El Presidente Encargado Juan Guaidó, advirtió este miércoles 16 de junio que si no se alcanza un acuerdo político entre el chavismo y la oposición las sanciones internacionales contra el régimen de Nicolás Maduro se mantendrán.

Durante una entrevista ofrecida a Radio Caracas Radio, Guaidó consideró que el Acuerdo de Salvación Nacional “se traduce en confianza para el país”.

Asimismo, dijo que este acuerdo permitiría una inversión internacional, generar empleo, poder elegir un nuevo presidente, dar solución a la crisis, liberación de presos políticos, entre otros, destacó el portal Runrun.es.

“¿Qué pasa si no llegamos al término? Yo no tengo duda que el régimen quiera una negociación, pero Venezuela no necesita otra negociación fallida. Venezuela necesita un Acuerdo”, enfatizó.

En ese sentido, destacó: ·¿Cómo evitamos que otra vez el régimen quiera utilizar esto para burlarse de todo el mundo? Si no logramos un acuerdo, la presión va a aumentar, las sanciones a violadores de derechos humanos van a seguir. Acá estamos pidiendo que lleguemos a un acuerdo y con eso la disposición de los aliados en el levantamiento progresivo”.

También, señaló que se están reuniendo herramientas que han construido, destacando que cuentan con respaldo internacional y la necesidad de cambio con la mayoría.

“Lo que estamos diciendo, la posibilidad de un Acuerdo con respaldo internacional, que se diferencia de una negociación”, insistió.

A juicio de Guaidó, los venezolanos necesitan de un acuerdo que genere garantías a todos los sectores, incluyendo a sus aliados.

“Significa poder lograr una solución, poder ejercer la mayoría que somos ejerciendo presión a través de los diferentes sectores orientados en salvar a Venezuela, incorporar a la comunidad internacional de cara a este proceso, bien sea como facilitadores, el caso de Noruega, como garantes, acompañantes del proceso porque no confiamos en un régimen, en una dictadura, confiamos en la mayoría que somos”, expresó.

Con información de Efecto Cocuyo