(17 de junio del 2021. El Venezolano ).- Los reguladores estadounidenses propusieron prohibir los productos de Huawei Technologies Co. y de otras cuatro empresas chinas de electrónica, incluidas las cámaras de vigilancia ampliamente utilizadas por las escuelas, pero vinculadas a la opresión en el oeste de China, aumentando la presión sobre los proveedores de tecnología que supuestamente son un riesgo para la seguridad.

Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. y Dahua Technology Co., cuyas cámaras se pueden encontrar en escuelas e instalaciones gubernamentales locales de Estados Unidos, fueron objeto de una orden que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) aprobó el jueves en una votación de 4-0. También se nombra en la orden al gigante de las telecomunicaciones ZTE Corp. y al fabricante de radios bidireccionales Hytera Communications Corp.

La orden prohibiría la venta en EEUU de determinados equipos de vigilancia y telecomunicaciones de estas empresas. La medida inicia un período de revisión antes de una votación final sobre el asunto.

“Estamos tomando medidas directas para excluir de las redes de comunicaciones a los equipos y proveedores que no son de confianza”, dijo la presidenta interina de la FCC, Jessica Rosenworcel.

En la propuesta, la FCC dijo que también podría revocar su anterior autorización para los equipos de las empresas, una medida que podría obligar a las escuelas y otros clientes estadounidenses a reemplazar los sistemas de cámaras.

La medida de la FCC representa otro paso después de “años de advertencias sobre Huawei”, dijo Tijeras Derek, académico residente del American Enterprise Institute cuyo foco incluye las relaciones económicas de EEUU con Asia. “Cualquier comprador reciente de equipos de telecomunicaciones chinos que haya esperado años de uso y ahora debe cambiar los equipos debería haberlo sabido”. Ren Zhengfei, el ex ingeniero del ejército chino que fundó Huawei en 1987, le muestra las oficinas de Huawei Technologies Co Ltd en Londres, junto al jefe del régimen chino Xi Jinping (Reuters)

En su proyecto, la FCC no dijo con qué rapidez habría que retirar los equipos afectados, y pidió comentarios sobre el “período de transición apropiado y razonable”.

“Esto podría incluir un período de transición para los equipos no conformes”, según la orden.

La FCC, el Congreso y la Casa Blanca han presionado para garantizar que los equipos de Huawei y ZTE no se utilicen en las redes estadounidenses, citando riesgos de ciberespionaje que las empresas niegan. En 2018, el Congreso votó para impedir que las agencias federales compren equipos de las cinco compañías que ahora están sujetas a la presión de la FCC. El año pasado, la agencia incluyó a las empresas en una lista de proveedores cuyos productos se consideran una amenaza para la seguridad nacional.

“La FCC debe hacer todo lo que pueda dentro de su autoridad legal para hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional”, dijo Rosenworcel, un demócrata, en un comunicado antes de la votación. La medida inicia un período de análisis y posible revisión antes de una votación final. No hay una fecha fijada para ello.

Acción del Congreso

Huawei, que comercializa teléfonos en EEUU, dijo en un comunicado que las medidas propuestas por la FCC eran “equivocados e innecesariamente punitivas”.

Hikvision señaló en un correo electrónico que su designación como amenaza no está fundamentada y “se opone firmemente” a la medida de la FCC. Dahua sostuvo que “no representa y no ha representado nunca ningún tipo de amenaza para la seguridad nacional de EEUU” Calificó el procedimiento de la FCC como “injustificado”.

Hytera dijo que sus productos “no representan ninguna amenaza a la seguridad nacional de ningún país” y calificó el enfoque de la FCC como inconsistente con la práctica habitual del Gobierno de EEUU de evaluar y mitigar el riesgo. U.S. President Joe Biden holds a news conference after the U.S.-Russia summit with Russia’s President Vladimir Putin, in Geneva, Switzerland, June 16, 2021. Peter Klaunzer/ Pool via REUTERS

El presidente Joe Biden ha seguido presionando a China tras las tensas relaciones con ese país bajo su predecesor, Donald Trump. En las últimas semanas, Biden ha instado a los aliados a confrontar a China por los presuntos abusos de los derechos humanos, incluso en la recientemente concluida cumbre del Grupo de los Siete en el Reino Unido.

El Congreso también podría intervenir. A la FCC se le prohibiría revisar o emitir nuevas licencias de equipos a empresas que figuren en la lista de equipos o servicios sospechosos de la agencia, según un proyecto de ley anunciado el 15 de junio por la representante Anna Eshoo, demócrata de California, y el representante Steve Scalise, republicano de Lusiana.

La legislación propuesta “agrega una capa adicional de seguridad que cierra la puerta a los actores chinos para que no tengan presencia en la red de telecomunicaciones de EEUU”, dijeron los legisladores en un comunicado de prensa.