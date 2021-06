(16 de junio del 2021, El Venezolano).- Carlos Humberto Tablante Hidalgo, nació en Maracay el 29 de octubre de 1954, es el mayor de cuatro hermanos, sus padres don Antonio Tablante y doña Virginia Hidalgo. Realizó sus estudios en Maracay estado Aragua, desde su época juvenil fue valiente, arrojado, con una inteligencia innata, acompañada de una sagacidad que le ha permitido meterse en las grandes denuncias y propuestas, siempre con una ventana abierta por donde salir. En los liceos y las universidades aragueñas siempre estuvo en primera fila en las manifestaciones contra el gobierno.

Desde sus años juvines entró a la política, hizo todo el recorrido que un político quisiera realizar, fue desde militante hasta secretario general de su partido; fue concejal, diputado regional, diputado y senador nacional, Diputado constituyente, el primer Gobernador electo por el voto popular y Ministro del Gabinete del Presidente Rafael Caldera, volvió nuevamente como Diputado ante la nueva Asamblea Nacional. Tres hijos, tres nietos, casado con Ana Margarita de Tablante, desde hace 33 años.

Es militante asesor de Voluntad Popular, amigo de Leopoldo López y de Juan Guaido.

El Exilio

El Tablante de hoy es un hombre de 67 años de edad, que desde el exilio sigue activo, escribiendo, investigando, participando en conferencias, haciendo propuestas de estado para la solución de la crisis política que vive Venezuela. En un encuentro antes de la pandemia en Madrid, junto a los ex diputados Luis Salas y Pastor Heydra, el editor Oswaldo Muñoz y este servidor Mario Valdez, le pregunto a Carlos Tablante la razón de su exilio, responde, que está relacionado con una denuncia sobre un cobro de sobornos que le habían hecho a un proveedor de alimentos, con sobre precios y fechas cercanas de vencimiento por 6 millones de dólares, que fueron cobrados en un banco suizo y terminaron en las cuentas bancarias de Panamá a favor de unos cuñados del Mayor General Carlos Osorio, quien era ministro de Alimentación y aparecía involucrado de manera directa en el asunto. Señala que presentó ante la Asamblea Nacional pruebas irrefutables de los hechos denunciados contra el Mayor General. La AN decidió un voto de censura y el Ministerio Público abrió la investigación contra Carlos Osorio. El Mayor General Carlos Osorio presentó una acusación penal contra Carlos Tablante, y un tribunal penal de Maracay lo emplazó a comparecer en un mandato de conducción, él (Tablante) decidió no comparecer, se declaró en rebelión judicial frente a un sistema de corrupción que se adueñó del país, donde persiguen a los denunciantes y protegen con impunidad a los que cometen las vagabunderias. Asimismo, denunció a la enfermera de Chávez, quien luego fuera la tesorera nacional de Venezuela, Claudia Díaz y a su esposo el capitán Adrian Velasquez, a Alejandro Andrade, quienes le hicieron amenazas similares, pero sus abogados le recomendaron que por no existir estado de derecho en Venezuela no era conveniente que se sometiera a ningún proceso porque no había garantías de imparcialidad y no estaba garantizado el debido proceso.

“No tenía previsto quedarme en España, el desarrollo de los hechos me sorprendió aquí, cuando allanaron la casa de mi señora madre, y la casa de mi esposa Margarita, con quien tengo 33 años de casado, la recomendación fue, quédate allá, hoy no hay garantías. Mi familia está en Venezuela, mis tres hijos y mis tres nietos. Estoy luchando y espero regresar pronto”, fueron sus palabras.

El río ¨Madre vieja” y sus andanzas adolescente

El adolescente Carlos vivía con sus padres en una casa de la calle Bolívar, donde don Antonio Tablante y doña Virginia Hidalgo, habían asentado la familia, junto a sus hermanos Martha Elena, Rosario y Ángel. Sus estudios primarios los realizó en la Escuela “Antonio Arraiz”, en el barrio ¨La Cooperativa”, al norte de Maracay. Con sus compañeros colegiales se iban al río Madre Vieja, a bañarse y a pescar sardinas, cazaban pájaros en las faldas de la majestuosa cordillera de la costa que separan el valle del Madre Vieja con el río Tucupido, era buena zona para la caza de lapas, picure y venados.

A los 13 años era un agitador liceísta

A los 13 años de edad, ya Carlos Tablante comienza su militancia en la Juventud Comunista en la segunda parte de la década de los años 60, cuando ingresa al Liceo “Valentin Espinal”, los jefes de la juventud comunista maracayera eran Domingo Araujo y el cojo Luis Querales. Era la época de los hippies, del mayo francés, la consigna juvenil era “Paren el mundo que me quiero bajar”. Carlos siempre desarrolló una habilidad como articulador de cuadros del movimiento estudiantil junto a Evelio Armas, Rosana Hernández Pasquier, Yvor Sosa, Felipe Caballero, Ernesto Tarkanyi, Julio Jara, Florencio Zambrano, Carlos Velarde, Reynaldo Bravo y otros, que para entonces mostraban su capacidad organizativa y de movilización en las puertas de los liceos maracayeros. Así comenzó a tener un eco en el movimiento estudiantil y universitario que una década después, lo colocó en la cima de múltiples movimientos sociales, comienzan a tejerse los sueños de redención y de justicia para enfrentar a un régimen represivo que regaba con sangre de los estudiantes y los trabajadores las calles fragorosas de Maracay, El Limón, Turmero, Cagua, Villa de Cura, La Victoria y todo el estado Aragua.

Funda el MAS en la Casa de los Ciegos en el 23 de enero de Caracas

El 10 de diciembre de 1970, después de más de dos años de debate donde ya eran insalvables las diferencias políticas en el partido comunista de Venezuela, se realiza la IV Convención Nacional del PCV, allí se materializa la división que da nacimiento al Movimiento Al Socialismo (MAS).

El 14 de enero de 1971, en el Club de los Ciegos en el barrio 23 de enero de Caracas, se realiza la 1era Convención Nacional del MAS, ahí junto a los fundadores Teodoro Petkoff, Pompeyo Marquez, Freddy Muñoz, German Lairet, Caraquita Urbina, Argelia Laya, Eloy Torres, Tirso Pinto, y los otros históricos del partido, también se encontraba como representante de Aragua, el líder juvenil Carlos Tablante, quien fue el primer secretario juvenil del MAS en su estado natal, tal como quedó asentado en la historia en el mitin que se realizó meses después en la plaza La Rotaria de Maracay, donde Tablante fue orador junto a Eloy Torres y José Vicente Rangel.

Los ortodoxos del Partido lo mandaron castigado a Ricaurte

Los viejos dirigentes comunistas ahora en el MAS, veían con recelo la fogosidad, el carisma y el talento que el joven dirigente Carlos Tablante poseía, seguramente pensaban que podía desplazarlos y decidieron aplicar las viejas prácticas ortodoxas, castigandolo, lo sacaron de Maracay para excluirlo de las listas de candidatos a diputados regionales que presentaría el MAS en las elecciones de 1973. Es enviado al viejo Distrito Ricaurte con sede en La Victoria, eso era un confinamiento, ahí estaba recluido. Pero la rebeldía irreverente de Carlos lo lleva a abrirse paso en ese nuevo reto y en menos de un año construye un liderazgo que lo llevó a encabezar de primero las listas de concejales del Partido, junto a Ramón Dimas Rodríguez, Gustavo Romero, Pedro Ramos, y una agrupación de activistas militantes que se auto denominaban “Los Gansos salvajes”, por su determinación y entrega a las luchas sociales en defensa de los derechos de los trabajadores en los portones de las fábricas, las luchas por los servicios públicos, el derecho al agua potable, el servicio de alumbrado público, la alimentación y el alto costo de la vida.

Carlos Tablante, concejal con “Los Gansos salvajes” y los sindicatos

Ahí estaba Carlos Tablante, en los barrios, los sindicatos, los vecinos, siempre acompañando y promoviendo esos liderazgos y las luchas sociales, con Anita Suarez, el negro Ángel Meza, José María Rodríguez, Gleybar Sosa (hermana de Yvor), ellos “Los Gansos salvajes” estaban en los tres turnos de los portones de las fabricas hablando con los trabajadores, peleando por sus reivindicaciones sociales. Por eso ganaron muchos sindicatos y se convirtieron en la primera fuerza política del estado.

En 1973 con apenas 19 años de edad, ganó las elecciones y resultó electo concejal del MAS por el antiguo Distrito Ricaurte (hoy Municipios Rivas, Tovar, Revenga, Bolívar y Santos Michelena) del estado Aragua. Cargo que desempeñó desde 1974 hasta 1979.

En diciembre de 1978 fue electo diputado a la Asamblea Legislativa del estado Aragua. Ganó las elecciones primarias de su partido y se convirtió en el secretario general, ahora tenía el control del partido, el juego le cambio.

El Diputado Tablante denuncia el robo a la nación con RECADI

En diciembre de 1983 fue electo diputado por el estado Aragua al antiguo Congreso Nacional. Como diputado nacional, Tablante se convierte en un político de cuidado, adquiere una notoriedad pública de mucha transcendencia al comenzar a demostrarle al país a través de sus denuncias, como opera y funciona el tráfico de drogas, la corrupción y la violación de los derechos humanos. En esa época el presidente era Jaime Lusinchi. El joven diputado hace una de las denuncias más trascendentes de la época, cuando documento en mano le enseña a la nación las irregularidades que habían ocurrido en la Oficina del Régimen de Cambio Diferencial (RECADI), destapando la olla podrida de la corrupción, lo que constituyó uno de los más grandes saqueos a la nación.

Denunció y demostró la corrupción en el poder judicial, la investigación arrojó resultados de hechos de corrupción donde supuestamente estaban involucrados jueces que fueron destituidos. Igual sucedió con una denuncia sobre delitos ambientales, que en esa época fue conocido como “Los pipotes de la muerte”, eran unos contenedores que fueron colocados en el sector La Ganadera de Maracay.

Fue miembro de varias comisiones parlamentarias y colaboró en la redacción de leyes como la de Sustancias de estupefacientes y psicotrópicos; Contra el Crimen Organizado. Presidió la Comisión permanente de Juventud y Deporte.

En diciembre de 1988 quedó electo para un segundo periodo parlamentario y ejerció como Vicepresidente de la Cámara de Diputados.

Gobernador, Ministro, Senador, Constituyente y Diputado

Carlos Tablante, fue pionero de la descentralización y el Estado Federal, así como el primer Gobernador electo por el voto popular y directo, en las primeras elecciones regionales de 1989 realizadas en el estado Aragua, luego fue reelecto en las elecciones de 1992. El año 1991 fue co fundador de la Asociación de Gobernadores de Venezuela, fue su presidente en 1995. Su gestión de gobierno lo ubica como uno de los mejores gobernadores que ha tenido Venezuela, su estado así lo reconoció, cuando el año 1996 con su partido el MAS vuelven a ganar las elecciones de Gobernador y le entrega el cargo a su compañero de partido Didalco Bolívar, quien era el candidato y resultó electo Gobernador. En 1996, el Presidente de la República Rafael Caldera lo designa Ministro de la Comisión Nacional Anti Drogas (Conacuid). En 1998 renuncia al cargo ministerial y regresa a la arena política electoral resultando electo Senador por el estado Aragua. En 1999 es electo como diputado a la Asamblea Nacional Constituyente por el estado Aragua, es firmante de la vigente constitución nacional.

El año 2000, se estrena la nueva Asamblea Nacional (antes Congreso de la República) y Tablante es nuevamente electo Diputado, se dedicó a legislar y presentó muchos proyectos de Ley que fueron sancionados, tales como: La Ley para Designación de Funcionarios del Poder Ciudadano y Magistrados del del Tribunal Supremo de Justicia; la Ley de Regulación de Postulaciones Electorales; la Ley sobre Delitos Informáticos; la Ley para el Desarme; la Ley contra Actos de Naturaleza Terrorista; la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Proyecto de Ley de la Hacienda Pública Estatal. Formó parte de muchas comisiones.

En las elecciones parlamentarias del año 2005, encabezó la lista de Diputados por el estado Aragua, pero la plataforma unitaria de los partidos opositores decidieron retirarse todas las candidaturas y no participar en las elecciones.

Durante varios años fue articulista del diario El Siglo (Aragua), en la actualidad escribe para El Periodiquito (Aragua), El Nacional, en El Venezolano, en el portal La Patilla, dirige CuentasClaras.com

“Estado Delincuente”

El año 2013, Carlos Tablante y Marcos Tarre publicaron “Estado delincuente”, un excelente libro con prólogo del abogado español Baltazar Garzón, una investigación minuciosa, bien estudiada acerca de la corrupción en Venezuela, donde demuestran como la llamada Boliburguesia se enriqueció, ahí está el retrato de cómo se corrompió el país. Como hablan de revolución los nuevos millonarios del gobierno, como hacen y ejecutan los negocios. En el trabajo se muestra como los funcionarios del gobierno utilizan el patrimonio nacional para hacer buenos negocios, la única finalidad es enriquecerse. Cómo se relacionan los organismos internacionales en el entramado de corrupción con la delincuencia organizada.

Si los diputados de la Asamblea Nacional dieran un sincero debate sobre el tema de la corrupción y la inseguridad, sin duda, deberían tomar en cuenta los aportes y las propuestas que para combatir este flagelo plantean en ese libro Tablante y Tarre Briceño.

“La corrupción es una enfermedad hereditaria…”

Tablante ha sido un tenaz y consecuente luchador contra la corrupción, han sido tantas sus denuncias y los escritos que tiene varios libros publicados sobre la materia, en abril de 2018 junto a otros escritores publicó el libro “Impacto de la corrupción sobre los derechos humanos”, con prólogo de Luis Almagro (Secretario General de la OEA), quien señala, que “La corrupción es una enfermedad hereditaria, autoinmune, de cualquier sistema político donde los seres humanos son sus operadores”, es un buen trabajo. Cuando revisamos los hechos de corrupción en la región latinoamericana, nos encontramos con que la corrupción no tiene límites, ni fronteras, no tiene ideología ni color político. Esto lo decimos con absoluta propiedad porque hemos conocidos hombres, que eran sanos, responsables, trabajadores honestos, que vivían como los seres mortales o la clase media, pero cuando cayeron en la órbita de la corrupción, sus vidas cambiaron. Se convirtieron en potentados, pasaron a ser individuos con guardaespaldas, choferes, niveles de vida estrafalarios, imposible de sostenerlos con las pocas entradas económicas que realmente perciben por sus desempeños. Todos Ustedes los conocen, aquí nos conocemos todos. Entonces debemos asumir que la corrupción es una enfermedad, y como tal hay que darle el trato que merece, ya que destruye lo sano de la política, los convierte en cómplices, y como tal debe ser tratada, hay que combatir esa enfermedad, sacarla, extirpar porque está presente en todos los regímenes, ya sean de derecha o izquierda.

Los dineros de la corrupción vienen del erario público, son los recursos que están destinados para la educación, la salud, los servicios públicos. Cuando vemos los magnates corruptos que ayer eran unos patas en el suelo, pero hoy exhibiendo sus fortunas, debemos pensar cuántos hospitales y escuelas, cuantas autopistas y vías podrían haberse construidos con ese dinero que le robaron a la nación.

Obras publicadas

Entre sus obras publicadas tenemos: El Sindicato del Crimen (1973); Narco Financiamiento Político (1998); Delitos Informáticos: Delincuentes sin rostros (2001); Venezuela herida (2003); Descentralización versus Neocaudillismo (2008 – 2009); Descentralización, Autonomía e Inclusión Social: El desafío de la Democracia (2010 – 2011); Estado Delincuente: Cómo actúa la delincuencia organizada en Venezuela (2013); El Gran Saqueo: Quiénes y cómo se robaron el dinero de los venezolanos (2016).

Desde el año 2014 dirige la Editorial Visión Progresista donde ha publicado conjuntamente con otros destacados autores:

Los Libros: Leopoldo López, preso de Maduro (2014); Petróleo: Bendición o Maldición (2015); Prólogos de Pompeyo Márquez (2016).

Tablante además es fundador del portal www.Cuentas ClarasDigital.org es un medio dedicado a la investigación sobre el lavado de dinero, al blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, delincuencia organizada tyrasnacional, la corrupción y su relación con la violación de los derechos humanos.

Como activista de Voluntad Popular, es promotor del proyecto de Ley para la recuperación de los activos vinculados a la corrupción.

Miscelaneas con el amigo

Me comentaba en días recientes el amigo Oswaldo Muñoz, que él tiene un grato recuerdo de Carlos Tablante cuando fue gobernador, porque él se encontraba en Maracay acompañando a Oswaldo Alvarez Paz, quien también era gobernador del estado Zulia, y el de Aragua los invita a ver una final del béisbol profesional en el estadio José Pérez Colmenares, era un desafío entre los Tigres de Aragua y las Águilas del Zulia disputándose el campeonato. Más allá de la importancia que tenía el juego en sí, lo que impresionó a Muñoz fue que dos rivales políticos, uno del MAS y el otro de Copei, ambos gobernadores, cada uno de ellos apoyaba un equipo distinto, pero por encima de todo eso, en toda la noche ninguno habló de política, lo que reinó fue la rivalidad deportiva, y por encima de esa rivalidad se impuso la cordialidad, el don de gente, el respeto y la amistad.

Realmente Carlos Tablante es una persona fuera de serie, lo conocí en el partido a mediados de los años 70, lo acompañé el año 2003 junto otros compañeros al Congreso de la Internacional Socialista (IS) en Roma, luego a Florencia y Madrid; el 2004 al Congreso de IS en Sao Paolo, Brasil. En los últimos años hemos compartido tanto en Madrid como en Barcelona junto a Luis Salas, así como en Caracas con su gran amigo y mejor abogado Jesús Ollarves y tantos otros amigos.

Cuando Oswaldo Muñoz estaba en Caracas, gustaba frecuentar con Tablante el desaparecido Juan Sebastian Bar y el Jazz interpretado por el gran músico y amigo Victor Cuicas, tanto el restaurant como el músico se fueron con la pandemia.

Con Carlos, siempre es grato la buena conversación y la mejor orientación sobre los temas tanto nacionales como internacionales.

