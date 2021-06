(15 de junio del 2021. El Venezolano).- Continuando el interesante caso del capitán Carlos Alberto Montero Lamas, quien paso a retiro por invalidez parcial y permanente al sufrir accidente en actos de servicio, lo que demuestra que no es solo la mala gobernabilidad y la participación política, el comportamiento inmoral que rego Chávez, llevando al descalabro al país y a los venezolanos incluyéndonos a los militares venezolanos todos, introduciéndonos a todos en un saco.

Es lamentable la idiosincrasia del venezolano, ante la crítica exacerbada en contra de los militares, y digo venezolanos, aun cuando no son todos, como tampoco son todos los militares. este capitán que le presto servicios al país y por ende a los venezolanos más de 10 años, como todo el que egresa de una escuela militar o en su defecto presta el servicio militar obligatorio, independientemente de la tolda política que tenga, en mis tiempos no existía esta sinvergüencería, ni siquiera Chávez aparecía en gracia de Dios. no solo estos militares merecen respeto, también apoyo y dedicación, exclusivamente a salvaguardar de la seguridad de las personas y la institucionalidad, su estado delicado, amerita una constante atención, no solo médica, también económica, medicinas, comida, vestimenta, cuidados, me pregunto ¿qué ha hecho el estado venezolana, Mindefensa, el Ipsfa y en última instancia el Iorfan,? como militar que es, hasta que fallezca, en la medida que plantee los casos al ministro de la defensa, al presidente del Ipsfa, en fin, buscar la solución y la atención, no por humanidad nada más, también como venezolano, sin preguntar dónde están sus familiares, pero si donde está la atención social, desde que salimos de la Escuela Militar, estamos cotizando al INSTITUTO DE PREVICION SOCIAL, a los órganos militares y del estado para atender esas necesidades, lo cierto es que ese es el reflejo en donde hemos caído, cualquiera pasa por este estado, enfermizo, indigencia, hablando incoherencias, irreconocible como Carlos Alberto, Chavista o no , pero venezolano, si es joven como este y muchos casos, también al llegar a viejo y abandonado, no solo por la familia también por lo que dieron humana, profesional y económicamente.

Hasta tener que dormir en la calle abandonado expuestos como le paso, a Montero, un asalto para quitarle alguna tontería que lleve, Pero sabe usted lo más grave es que este ciudadano Capitán del Ejercito Venezolano, que en otrora fuera un servidor de la ciudadanía y de los Venezolanos, es compañeros de los Golpistas hoy enchufados por ende, de la Promoción del actual Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López, del Ex-ministro, Miguel Rodríguez Torres, (Traidor a la Patria, según ellos) y de Francisco José Ameliath Orta, ex -gobernador del Estado Carabobo. Dirigentes claves del Chavismo, incluso él fue chavista, pero eran y son venezolanos. El Capitán Montero Lamas, nació el 22 de Marzo de 1963 ( 58 años) integrante de la Promoción JUAN GOMEZ MIRELES, egresada en 1984, mucho antes de conocer este caso, se me ocurrió hacerle un llamado a algunos oficiales adscritos al Iorfan a fin de desarrollar un proyecto que he venido pensando, hoy ver y palpar estos casos, sobre un establecimiento especie de geriátrico con atención de todo tipo, incluso medicinas, comida, servicio médico y odontológico, residencia ya tenciones de personal médico y paramédico, así como una salas moratoria, unidad de cremación y un jardín para hacer una cantidad de osarios. Donde reposar después de fallecido. Pero los invite hace un año y todavía estoy esperando por lo menos la repuesta positiva o negativa, para su discusión. Esta es la Venezuela que querían un gran grupo de Venezolanos, inmorales deshonestos e irresponsables con mucho dinero y todas las comodidades. Dios nos coja confesados.