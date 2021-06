(15 de junio del 2021. El Venezolano).- El presidente de EEUU, Joe Biden, llegó este martes 15 de junio a su encuentro con los líderes de la Unión Europea en el marco de la gira que el mandatario estadounidense lleva a cabo y que tendrá como punto final la cumbre en Ginebra con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

En una declaración conjunta, la Unión Europea y EEUU se comprometieron a respaldar un «resultado negociado» en la crisis que hay en Venezuela y que derive en la realización de elecciones presidenciales «libres y justas».

De igual forma, tanto Biden como los líderes de la UE se comprometieron a «reforzar» la cooperación con los países de América Latina y el Caribe para apoyar la recuperación socioeconómica de la región.

Biden cede ante la Unión Europea por tener más apoyo contra China

Tras reunirse con los países que conforman la OTAN, Biden afirmó al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel; la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, y el jefe de la diplomacia europea Josep Borrell, que EEUU «nunca se había marchado» pero que ahora regresó al escenario mundial.

En su encuentro, Biden accedió a un acuerdo con la Unión Europea de suspender los aranceles por cinco años por la disputa entre la estadounidense Boeing y la europea Airbus si tiene un apoyo mayoritario frente a China, enfatizando que necesita el respaldo de sus aliados para hacer un contrapeso a las acciones de Pekín.

Esta disputa entre los dos grandes fabricantes de aviones proviene de la administración de Donald Trump, a pesar que el inicio de la misma se remonta a 2004 cuando comenzó el proceso de denuncias por los subsidios concedidos por ambas partes a esas dos grandes compañías.

La Organización Mundial de Comercio declaró ilegales esas ayudas y en 2019 permitió a Trump imponer represalias sobre productos de la UE por valor de 7.500 millones de dólares (6.172 millones de euros).

«EEUU está de regreso y es por eso que estamos aquí», dijo Biden, quien destacó que los europeos son los aliados naturales de su país por los valores que comparten.

Por su parte, los líderes de la Unión Europea celebraron el regreso de EEUU a la escena mundial, calificándolo de «buena noticia».

«Señor presidente, querido Joe, estamos encantados de darle la bienvenida a Bruselas. Usted está de vuelta en Bruselas y América está de vuelta en la escena global», indicó Charles Michel en unas breves palabras a la prensa junto a Biden y Von der Leyen.

«Es arrollador el interés de EEUU. por tener una gran relación con la OTAN y con la UE», dejó claro Biden en lo que consideró una visión ‘muy diferente’ a la de su predecesor, el republicano Donald Trump.

Expectativa reunión Putin-Biden

Yuri Ushakov, asesor para asuntos internacionales del presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró este martes 15 de junio que la agenda que privará en la cumbre con su par estadounidense, Joe Biden, ya está acordada.

«Se han acordado prácticamente todos los parámetros de la reunión. La agenda de la cumbre ya está acordada. Incluso se ha hablado con antelación el orden en que los asuntos serán abordados por los líderes», dijo Ushakov.

Indicó que lo único que queda por definir son los eventuales documentos que puedan salir como resultado de la reunión, aunque se había dicho con anterioridad que eso no procedía.

«Nuestros colegas del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Departamento Estado celebran negociaciones sobre ello. Aún queda tiempo, aunque poco», dijo Ushakov, quien formará parte de la delegación rusa en la cumbre de Ginebra.

En la agenda no está incluido el tema Venezuela.

El paso de Biden por la OTAN

En la víspera, Joe Biden se reunió con los países que integran la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), donde advirtió que existen «nuevos retos para la seguridad internacional» que provienen de China y Rusia.

Además, calificó de «increíblemente productivo» el encuentro y dijo que quedó demostrado que la democracia «puede prevalecer frente a los retos de nuestro tiempo, respondiendo a las necesidades y a las necesidades de nuestros pueblos».

Por otro lado, China rechazó los señalamientos de la OTAN de haber puesto en marcha «políticas coercitivas» y pidió a dicha alianza que «deje de exagerar la teoría de la amenaza china» y mandó el mensaje de que no se apeará de lo que considera una política exterior y de defensa «legítimas».

«China no supone un desafío sistémico para nadie, pero si alguien nos quiere imponer uno no permaneceremos indiferentes», rebatió el portavoz en velada advertencia de que Pekín no se moverá de sus líneas rojas, sean sus «intereses de desarrollo» o para «defenderse de la intromisión en sus asuntos internos».

Se conoció además que Biden sostuvo una «buena reunión» con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, que tuvo una duración de 45 minutos.

A su salida de la reunión, Erdogan aseveró que «no hay ningún problema que no se pueda resolver en las relaciones entre Turquía y Estados Unidos», y agregó que «las áreas de cooperación son más amplias y ricas que las áreas problemáticas».

También sostuvo un encuentro «por separado» con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, siendo su primer contacto la breve conversación sostenida en los pasillos del recinto donde se llevó a cabo el evento principal.

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, aseguró este martes que el breve encuentro entre los mandatarios ha sido «una primera toma de contacto particularmente cálida y amable» y ha revelado que ambos tuvieron ocasión de hablar fuera de las cámaras.

Una fuente de la Casa Blanca reveló que Joe Biden charló con los presidentes de Eslovaquia, Zuzana Caputova, y de Bulgaria, Rumen Radev, así como con los primeros ministros de Montenegro, Zdravko Krivokapic; de Noruega, Erna Solberg; de Portugal, António Costa; y de Luxemburgo, Xavier Bettel.