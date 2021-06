(14 de junio del 2021. El Venezolano).- El proyecto de Exohood no es solo un token para comprar y vender a través de los sitios de intercambio si no que han decido hacer las cosas diferente y ser pioneros en desarrollar soluciones para poder darle uso al Token y crear realmente un ecosistema de utilidad. Con la reciente alianza realizada con el Grupo Español Joldina, Exohood ha creado la solución EXShopping utilizando la tecnología Light Network con la cual se podrán realizar compras en tiendas virtuales como: Amazon, AliExpress, Walmart y EBAY pagando con EXO el token nativo de Exohood. Las compras y los envios las realizara la empresa del Grupo Joldina DOCUPAQ, que será la encargada de la logística y pedidos, mientras Exohood utilizara su tecnología para toda la gestión del servicio. Lo interesante es que no solo se podrá comprar si no que también los tenedores de EXO podrán beneficiarse de descuentos de hasta un 10%, envíos internacionales gratuitos, concursos mensuales de portátiles, teléfonos celulares, iPad y muchas otras cosas. Exohood demuestra con esto ser pionero no solo en ofrecer una tecnología puntera, un token para intercambiarlo en los exchange si no que vas mas allá buscando darle realmente utilidad, lo que hace que este proyecto merezca la pena. El equipo de desarrollo de Exohood también nos revelo que tiene un servicio en marcha que saldrá muy pronto PROBILLS, con este servicio las personas podrán pagar servicios tales como la factura de electricidad, la luz, el agua, comprar tarjetas de regalo de amazon, Spotify, Xbox, recargar saldo celulares etc. Exohood actualmente esta trabajando con algunos exchange centralizados para salir pronto en sus listas de intercambio, aunque el equipo de desarrollo mantiene que la gobernanza quiere que el token se mantenga en los intercambios descentralizados, sin embargo las peticiones e interés de grandes Exchange Centralizados, podrían impulsar aún mas que el Token llegue a más países y así aumentar los usuarios por lo que por esta parte el equipo de marketing le ha planteado a la comunidad que es una gran oportunidad, pero eso si Exohood seguirá trabajando de forma Descentralizada porque la privacidad y la Gobernanza de la mayoría es lo más importante para Exohood. El Equipo de Exohood se encuentra compuesto por un equipo de Ingenieros de Israel, Reino Unido, Lituania, Alemania, España, Estados Unidos y Venezuela. Si quieres ser parte del Equipo de Exohood puedes enviar tu solicitud a la comunidad en la pagina web: www.exohood.com , Exohood al ser una Organización Descentralizada aportar conocimientos desde cualquier parte del mundo.