(13 de junio del 2021. El Venezolano).- El presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por parte de la comunidad internacional, aseguró desde el estado Yaracuy la necesidad de la movilización ciudadana en torno a exigencias como un plan de vacunación contra la covid-19, como parte de la promoción de su acuerdo de salvación nacional.

En un acto por el aniversario del partido Convergencia, Guaidó indicó que «la falta de democracia nos empujó a la tragedia, sin democracia no se come, no hay empleo, no hay a quien reclamar, no podemos decidir quien es libre, el futuro de nuestro país».

Por ello insiste en la movilización como parte de la presión interna para lograr acuerdos en una nueva mesa de negociación con el régimen de Nicolás Maduro, que actualmente se encuentra en fase de conversaciones para fijar una agenda y sitio de encuentros.

“Invito a nuestros líderes y dirigentes en todo el país a buscar y organizar a los venezolanos, a organizarlos y movilizarlos, a explicarles e incorporarlos; que sepan que no están solos, que podemos y vamos a resolver esta crisis”, expresó Guaidó en el acto, acompañado de dirigentes como Biagio Pilieri y Delsa Solórzano.

Ya el mandatario interino había hecho la misma petición un día antes desde Puerto Cabello, estado Carabobo, mientras los diputados que integran la comisión delegada también se han movilizado por el centro occidente del país en las últimas semanas. La última actividad de los parlamentarios fue en Guanare (Portuguesa).

El dirigente de Convergencia, Biagio Pilieri, recordó que la unidad no es solo en torno a elecciones, sino a exigencias como la entrada de más vacunas contra la covid-19, así como el acompañamiento a la gente en las comunidades.

Justamente, un plan de vacunación integral es una de las exigencias del acuerdo de salvación nacional propuesto por Guaidó a principios de mayo. También aboga por la liberación de presos políticos, cese a la persecución, cronograma electoral completo y justicia transicional. A cambio ha ofrecido conversar con sus aliados para el levantamiento de sanciones contra funcionarios del régimen de Maduro y algunos sectores económicos.

Adecos en la calle

Dirigentes y simpatizantes del partido Acción Democrática se movilizaron, este sábado 12 de junio, en Quibor (estado Lara) para promover el acuerdo de salvación propuesto por Juan Guaidó.

El primer vicepresidente de AD, Edgar Zambrano, reiteró el respaldo de su partido al acuerdo, al tiempo que aseguró la urgencia de construir condiciones necesarias para que el pueblo pueda expresarse libremente en un eventual proceso electoral justo y verificable.

A juicio de Zambrano, esto pasa por lograr el entendimiento entre los distintos actores políticos. «La dirigencia y militancia de Acción Democrática en Lara está comprometida, firme y suscrita a lo que representa el Plan de Salvación. Enarbolamos nuestras banderas en defensa de la libertad, justicia y democracia».

Por su parte, Manuel Díaz, secretario general de AD Jiménez, dijo que el pueblo de Quíbor seguirá manifestando para lograr reactivar la economía que fue referente en esta localidad. «En la actualidad no contamos con créditos, químicos, ni atención por parte del Estado, para la movilidad económica en nuestro municipio, que permita estimular el aparato productivo en un renglón tan importante como lo es la cadena alimentaria del país».