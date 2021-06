(12 de junio del 2021. El Venezolano).- La directora de la Cámara Venezolana de Centros Comerciales, Comerciantes y Afines (Cavececo), Claudia Itriago, puso a disposición 95 centros comerciales de todo el país para que sean puntos de vacunación contra la covid ya que brindarían mayor comodidad a quienes acudan a inocularse.

“Como sector no nos han llamado para tener acceso a la vacuna. Lo que planteamos es que los centros comerciales sean centros de vacunación“, comentó Itriago a Unión Radio, reseñó Contrapunto.

Aclaró que la oferta está en la mesa porque los centros comerciales son “sitios grandes, la población puede estar cómoda, con aire acondicionado y estacionamiento“.

“Apostamos que la vacunación sea la salida. Ya no es el momento de quédate en casa. La solución es la vacunación con las medidas necesarias para que sea efectiva, con la debida cadena de frío…. Nuestros espacios están completamente a la orden“, agregó.

Por otro lado, comentó Itriago que el 7×7 sigue siendo un problema para ellos ya que no permite la continua operatividad “y hasta ahora no hemos tenido respuesta“.

“Todavía estamos recuperándonos del cierre de Semana Santa. Poco a poco nos hemos adaptado a una dinámica, pero hay otros temas que afectan, como servicios públicos. Al no haber gasoil no hay transporte y el recurso humano no puede acudir a los puestos de trabajo… Tampoco se puede contar con las plantas eléctricas“, lamentó.

Según Itriago, el sector generaba 500 mil empleos, “pero hubo reducción de 30%“.

“Siempre pedimos la continuidad del trabajo y la operación y la colaboración de las autoridades regionales, porque aplican otras medidas como reducción de horarios“, solicitó.

En otro sentido, defendió que los centros comerciales “fuimos pioneros en materia de bioseguridad con medidas como control de temperatura, marcación de espacios, brigadas de bioseguridad. Son espacios seguros, no hemos tenido ningún tipo de inconveniente al respecto, ni denuncias”.

